Un peligroso extorsionador arrojó y detonó un cartucho de dinamita la madrugada del martes 6 de octubre en la puerta de un minimarket situado en la cuadra 4 de la avenida Pablo Casals, en la urbanización Los Cedros, en Trujillo, y dejó graves daños materiales. El ataque ocurrió a unos metros de una de las sedes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

ASÍ SUCEDIÓ

El atentado ocurrió al promediar las 2:10 a.m., cuando un desconocido llegó caminando hasta el local “La Frutería”. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de videovigilancia, se aprecia que el hampón que vestía casa negra con capucha para evitar ser reconocido, y short negro, sacó un aparato explosivo, lo encendió, se acercó a la puerta del negocio, lo dejó en el suelo y se retiró caminando por la zona. Tras unos segundos, una fuerte detonación alertó a los vecinos que se encontraban descansando.

La explosión destruyó parte del piso de mayólica y hundió la puerta enrollable del establecimiento.

DILIGENCIAS

Hasta la zona se hizo presente el personal del grupo de Intervenciones Rápidas Municipales (IRAM) de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), quienes constataron los daños en la parte exterior del inmueble. Asimismo, agentes de la Policía Nacional del Nacional (PNP) llegaron y recogieron rastros del material explosivo que empleó del hampón.

De acuerdo a la información proporcionada por serenazgo de Trujillo, la propietaria del establecimiento les manifestó no haber recibido amenazas de ningún tipo. Sin embargo, para la PNP por la modalidad del atentado, se presume que se trataría de un caso de extorsión.

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