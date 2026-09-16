El paradero de Jolín Bazán Valderrama, cabecilla de la organización criminal “La Nueva Jauría”, ya tiene precio. El Ministerio del Interior (Mininter) incluyó a este avezado hampón en el programa de recompensas “Los Más Buscados” y ofrece S/ 300 mil para quien brinde información que ayude a capturarlo.

VER MÁS| La Libertad: “Los Pulpos” y “La Nueva Jauría” continúan en guerra

Jolín fue sentenciado a cadena perpetua por el Segundo Juzgado Penal Supraprovincial de Trujillo, el 4 de febrero de 2025. A él se le asignó la máxima pena tras hallarlo responsable del secuestro y asesinato de Manuel Rodríguez Cruzado, ocurrido en 2022.

“Realiza tu denuncia anónima llamando a la línea gratuita 0-800-40-007. Garantizamos la protección de tu identidad”, indica el programa de recompensas en su página web.

Sembró el terror

El nombre de Jolín Bazán ha sido escrito con sangre y plomo en Trujillo. En esta ciudad ha desatado el terror en decenas de empresarios, transportistas y comerciantes, a quienes obliga a pagar cupos.

En su historial criminal también figura el rapto de Nilda Arrascue Espinoza, dueña de Tiendas Tía. Ella fue secuestrada el 15 de noviembre de 2022 y rescatada 12 días después por la Policía. Por este caso, el Ministerio Público solicitó se le imponga 31 años de cárcel.

El cabecilla de “La Nueva Jauría” también fue sindicado de estar detrás de dinamitazos, como el ocurrido en una vivienda de la avenida Perú, en Trujillo, que destruyó el inmueble y afectó a otras 50 casas colindantes.

Además, se ha enfrascado en una “guerra” por el control del cobro de cupos con la banda “Los Pulpos”, que dirige el recientemente capturado Jhonsson Cruz Torres.

Hace una semana, incluso, sus secuaces difundieron un video en el que advierten que “todo Trujillo” se debe “alinear con ‘La Nueva Jauría’”.

“Los empresarios, las empresas de transporte, los dirigentes, los comerciantes, todos, busquen línea (comuníquense) con Jolín, de lo contrario, en el transcurso de la semana, vamos a empezar a tocar la puerta de sus casas. Todos los que estaban con ‘Los Pulpos’, ‘Los Pulpos’ ya no existen, de ahora en adelante se van a alinear con ‘La Nueva Jauría’”, indican.