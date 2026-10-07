Levantar un segundo piso, ampliar la cocina o renovar la fachada son proyectos habituales en los hogares. Sin embargo, la infraestructura eléctrica suele ser la gran olvidada en los presupuestos de obra.

Dejar la ubicación de los enchufes, el calibre del cableado o la capacidad del tablero para el final no solo genera gastos adicionales por picado de muros a última hora, sino que promueve conexiones improvisadas que terminan en cortocircuitos o amagos de incendio.

Frente a esta realidad, especialistas en electrificación de ABB en Perú señalan que incorporar artefactos de alta demanda (como termas eléctricas, cocinas de inducción o lavanderías) requiere un rediseño técnico del sistema eléctrico antes de colocar el primer ladrillo.

Para garantizar una infraestructura segura y funcional, se deben considerar seis pautas clave durante la obra:

Mapeo de carga por ambiente: Elabore una lista con los electrodomésticos actuales y futuros. Equipos de gran consumo requieren circuitos independientes para no saturar la red de la casa.

Ubicación estratégica y segura: Defina la posición de tomacorrientes e interruptores según la futura distribución de muebles. En zonas húmedas como baños, cocinas y lavanderías, el profesional debe respetar las distancias de seguridad respecto a los puntos de agua.

Mecanismos de protección infantil y conmutación: Evalúe placas con obturadores de seguridad que bloqueen las ranuras ante el ingreso de objetos extraños, así como sistemas conmutados para controlar la luz desde dos puntos en pasillos y escaleras.

Dimensionamiento del tablero eléctrico: En construcciones nuevas, el tablero debe diseñarse con margen para futuras ampliaciones. En remodelaciones, es indispensable auditar si su capacidad actual soporta la nueva carga. Todos los circuitos deben estar debidamente rotulados.

Doble protección indispensable (Termomagnético y Diferencial): Mientras que la llave termomagnética protege los cables contra sobrecargas y cortocircuitos, el interruptor diferencial detecta fugas y salva vidas frente a descargas eléctricas. Ambos son obligatorios y complementarios. Adquiera siempre material normado en distribuidores autorizados.

Auditoría antes de reutilizar cableado: Reemplazar solo la placa visible de un tomacorriente gastado no elimina el peligro. Olor a quemado, tibieza en las paredes o llaves que se bajan con frecuencia son señales de fallas internas que exigen el recambio del cableado.

“Construir o remodelar es la oportunidad ideal para lograr una vivienda cómoda y verdaderamente segura. Con una buena planificación desde el inicio y mano de obra calificada, la inversión en calidad y diseño se traduce en tranquilidad para toda la familia”, puntualizó la especialista Verónica Villavicencio.