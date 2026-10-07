Un proyecto de ley (PL) del diputado Diethell Columbus busca corregir la gran diferencia que existe entre los precios de los medicamentos que ofrecen las farmacias de las clínicas privadas con los que venden las boticas de la calle.

Esa gran diferencia es hasta 14 veces mayor a favor de las clínicas para determinados productos farmacéuticos.

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados puso en debate el PL de Columbus, quien señaló que su propuesta busca garantizar precios justos de los medicamentos en las farmacias de los establecimientos de salud privados para evitar perjudicar al consumidor.

Precisó que se busca corregir lo que “técnicamente se llama una asimetría en el tema de los precios de los medicamentos que encontramos en las farmacias de las clínicas versus lo que encontramos en cualquier botica de la calle”, para que los que tienen un seguro privado accedan a un precio competitivo, en línea con reglas del mercado.

Indecopi

Columbus detalló que hoy en día existe un precio inflado de los medicamentos en las farmacias de las clínicas.

“No lo digo yo, lo reconoce Indecopi, lo reconoce Susalud en documentos públicos y oficiales que datan del año 2021 y que poco se ha avanzado en ese tema. ¿Qué dicen Indecopi y Susalud? Que las clínicas y sus farmacias, estructuran el precio que le trasladan al consumidor”, anotó.

La propuesta de Columbus toma como punto de partida un comparativo de precios en 2026.

El PL cuestiona que, en el caso de los pacientes que acceden a un seguro privado, su cobertura o descuento se aplique sobre un precio de referencia elevado y termine generando un copago mayor al que el paciente pagaría si compra el mismo medicamento en una botica.

En tanto, la Asociación de Clínicas del Perú indica que los precios que se aplican a los medicamentos que se comercializan en sus establecimientos compensan los precios bajos de otros servicios que ofrecen.