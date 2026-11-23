Un joven de 21 años permanece en estado grave y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente tras sufrir un brutal ataque ocurrido en el distrito de El Tambo. El incidente se habría originado como una gresca entre dos jóvenes dentro del baño de un local de recepciones donde se desarrollaba un matrimonio, tras lo cual ambos habrían sido retirados del local y el altercado habría culminado en la vía pública.

Ataque

Según la Policía, el hecho se registró alrededor de las 00:20 horas del domingo 22 de noviembre de 2026, en las inmediaciones de la avenida Evitamiento y la avenida Mariscal Castilla, en el distrito de El Tambo, donde la víctima habría recibido patadas en la cabeza y otros golpes. Por el caso, la Policía Nacional detuvo a dos presuntos implicados y derivó las diligencias a investigación especializada.

El agraviado fue identificado como Yahmil Bruce M.P. (21). Tras la agresión, fue atendido en emergencia del Hospital Daniel Alcides Carrión, donde le diagnosticaron TEC grave, hematoma intracraneal y traumatismo grave, disponiendo su pase inmediato a sala de operaciones.

La Sección de Investigación Criminal (Seincri) de la Comisaría PNP de El Tambo, iniciaron las diligencias y procedió con la detención de dos implicados Jhim Abner P.(21), y Leonardo Andrés T.Q. por el delito de tentativa de homicidio.