La nueva coloración amarillenta y mostaza del río Tambo, reportada el 14 de noviembre, así como la presencia de sustancias de apariencia grasosa en sus riberas, motivó al consejero regional Fernando Cornejo, presidente de la Comisión de Ecología, a solicitar la creación de un Consejo de Cuenca.

“No solamente es por el agua de bebida, sino que también es un agua con la que se riegan los cultivos y, a través de comer esos cultivos, uno se va contaminando”, advirtió Cornejo. El consejero también expresó su preocupación por los posibles efectos en la salud de los niños de Islay y pidió que se tomen medidas para atender el problema.

Otro punto que mencionó es la construcción de cuatro o cinco represas proyectadas en Moquegua, que, según advirtió, podrían reducir el agua disponible para Islay. Como alternativas de abastecimiento, mencionó trasladar agua de los afluentes del río Chili o captar recursos de manantiales y otras fuentes ubicadas aguas arriba en Islay, aunque ambas opciones necesitan estudios técnicos y acuerdos con las juntas de usuarios.

Además, Cornejo solicitará al Gobierno Regional que gestione la creación del Consejo de Cuenca ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), junto con los gobiernos regionales de Moquegua y Puno.

MARCHA EN AREQUIPA

Por su parte, dirigentes y agricultores del valle de Tambo acordaron realizar una marcha pacífica hacia Arequipa el próximo 3 de diciembre para exigir al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) acciones frente a la contaminación del río. El anuncio fue realizado por el dirigente Miguel Meza, luego de una reunión en el sector de El Arenal, distrito de Deán Valdivia.

Meza cuestionó la actuación del GRA frente a los reclamos de la población y señaló que, en una intervención anterior, sus representantes se limitaron a llevar baldes y bidones, sin plantear medidas para atender el problema.