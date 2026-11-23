La tragedia sucedió a las 10:00 pm de este domingo a la cuadra ocho del jirón Enrique Meiggs, cerca del cruce con la calle Chepén, en el Cercado de Lima. La víctima fue identificada como Jordy Tello Piscoya (26 años). Tello trabajaba con la moto de la Línea de Motos de Cárcamo, según reportó RPP.

Jordy manejaba con un pasajero cuando fue baleado por una moto, el copiloto de la unidad se bajó y abrió fuego hacia el asiento del conductor.

Según testimonios de los serenos de la zona, el pasajero que iba en la unidad resultó ileso. Sin embargo, la policía confirmó el deceso del conductor de la mototaxi tras recibir dos impactos de bala, uno en la cabeza y otro en el abdomen.

Lee aquí: Carlos Espá pierde cada vez más respaldo en el Congreso

Tras la tragedia, al lugar llegaron sus familiares, quienes reclamaron por la inacción de las autoridades y el aumento de las extorsiones en esa zona, debido a que comentaron que la empresa para la que trabajaba Jordy era extorsionada con 5 soles por mototaxi. Vecinos denunciaron que existe una proliferación de extorsiones en el paradero cercano a Morales Duárez.