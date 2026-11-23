El primer regidor electo de Lima, Rafael López-Aliaga (RLA), alertó ayer sobre la presencia de traidores en Renovación Popular (RP), en una aparente alusión a Jesús Gálvez, burgomaestre de Jesús María y exmilitante del partido celeste.

Acusación

“Tengo también traidores, Judas en el partido. Tengo gente que, por ejemplo, se mete a una alcaldía, roba la alcaldía, ¿no? Y se va allá de campaña en otro distrito contra el partido. O sea, tremendos traidores, ¿no? Felones. Pero esa gente se me larga en una… Yo no aguanto la traición”, dijo durante una actividad en Villa María del Triunfo.

Esta es la misma versión que el exalcalde dijo al programa Beto a Saber por pedir la renuncia del Gálvez. López Aliaga aseguró que este favoreció a un candidato de Avanza País en La Molina e insinuó que contratos de iluminación por S/ 2,5 millones habrían financiado dicha postulación.

Como se recuerda, Gálvez se desafilió el pasado 16 de noviembre tras permanecer 15 años en la agrupación celeste. Según su versión, su exjefe actuó con información tergiversada y sin escucharlo.





Críticas

En otro momento, López Aliaga arremetió contra Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, a quien su bancada denunció por el fallo que le impide volver al sillón municipal.

“Ahora quiero ver a Burneo (…) cómo interpreta la ley”, desafió el político.

Tras no conseguir la alcaldía, el líder celeste adelantó que buscará respaldo en el Congreso para reformar el Poder Judicial, la Fiscalía y la Procuraduría.

“Voy a meterme a negociar los votos para la reforma judicial, fiscal y Procuraduría”, anunció.