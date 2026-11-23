El Servicio de Neonatología del Hospital Augusto Hernández Mendoza de EsSalud Ica, conmemoró el Día Mundial del Niño Prematuro. Esta significativa jornada se centró en honrar la fortaleza de los bebés que nacieron antes de tiempo y en reconocer la labor del equipo de salud que lucha diariamente por su bienestar. Los pequeños héroes, junto a sus familias, fueron los protagonistas de una emotiva ceremonia en el nosocomio.

Desafíos iniciales

Las actividades se iniciaron con un colorido pasacalle por las principales calles de la ciudad. Más adelante, se realizó la presentación de un show infantil y la entrega de regalos a todos los niños y niñas prematuros presentes.

El momento cumbre de la celebración fue la coronación de los infantes, un acto simbólico que destacó su valentía y el triunfo de haber superado los desafíos iniciales. Esta actividad busca fortalecer el vínculo entre el personal de salud y las familias, creando una red de apoyo esencial.

Al respecto, el Dr. Juan Guillén Guevara, gerente de EsSalud Ica, manifestó que, la conmemoración de este día recuerda la importancia de la prevención y los cuidados especializados en neonatología.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO