El milagro de la vida se multiplicó por tres para Yelinne Lobatto Ramírez de 33 años, quien durante sus controles prenatales descubrió que no esperaba un segundo bebé, sino tres. Los trillizos nacieron por cesárea en el Hospital Regional de Ica y se encuentra estables.

Fueron estabilizados

Yelinne Lobatto, volvió a ser madre por segunda vez, ella contó que convertirse en la progenitora de tres bebés ha traído una mezcla de alegría y felicidad para su familia, “primero nos dijeron que eran dos bebitos y 20 días después me hice una segunda ecografía y eran tres, fue una emoción inmensa, hice una embarazo normal como si fuera de un solo bebé, los primeros tres meses me atendí en la posta y luego por ser embarazo múltiple me derivaron al regional, donde tuve citas médicas mensual y luego quincenal, el doctor optó por la cesárea”, declaró.

La ciudadana fue atendida por personal médico especializado del Hospital Regional de Ica, sin ser necesario su traslado a la ciudad de Lima. En el nosocomio alumbró a los tres bebés de 34 semanas de gestación (dos mujeres y un varón), quienes pesaron 1.990 gramos; 1.685 gr y 1.885 gr, respectivamente. Los recién nacidos tuvieron complicaciones por ser prematuros, por ello fueron derivados a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Neonatal y con el pasar de los días su salud se ha estabilizado.

“Los trillizos nacen por cesárea y por la prematuridad pasaron a UCI neo y luego a UCI intermedio y están estables, llegaron en barriga y se optó la cesárea porque la madre tenía preeclampsia y disfunción hepática. Uno de los bebes requirió ventilador mecánico y el otro apoyo oxigenatorio y actualmente están estables. En los bebés es muy importante el contacto materno y la lactancia materna exclusiva que se hace con los trillizos” añadió la médica pediatra del HRI, Gaby Mora.

