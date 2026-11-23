Carlos Espá podría ser el primer ministro de Keiko Fujimori en ser retirado del cargo en contra de su voluntad.

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores acumula una serie de cuestionamientos (ver infografía) que parecen una piedra en el zapato para el gobierno.

Lo cierto es que si ella no lo retira del cargo, el Congreso terminaría por hacerlo.

Y es que no solo la izquierda no lo respalda, sino que Renovación Popular (RP) evalúa su permanencia.

Moción de interpelación contra Carlos Espá por gestiones de la visita del papa León XIV.

NÚMEROS

Ya se presentó una moción de interpelación para el canciller Espá responda por las fallas técnicas ocurridas durante la última misa del papa León XIV. Sin embargo, además de ese acumula una serie de cuestionamientos (ver infografía).

La izquierda representada por Juntos por el Perú (32), Ahora Nación (10) y Obras (14) ha mostrado su respaldo a la moción de interpelación contra Espá, pero también son bancadas que han criticado su desempeño en estos meses.

Esos grupos parlamentarios suman 56 votos, pero si se le añaden los 15 diputados de Renovación Popular se tendrían 74 votos, más del necesario (66) para censurar a un ministro.

Recientemente, Christian Aranda de RP adelantó que su bancada evalúa apoyar la moción de interpelación, incluso, relató que conversó con Arturo Alegría de Fuerza Popular para transmitirle su malestar sobre el desempeño del canciller.

“Yo creo que tienen que haber cambios, porque el desempeño que viene sosteniendo el canciller no refleja necesariamente lo que los peruanos, creo, esperamos de la Cancillería”, dijo en RPP.

Estos son los cuestionamientos contra el canciller Carlos Espá. (Infografía: Diario Correo)

POSTURA

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, señaló que la interpelación es una medida política.

“Yo he sido parlamentario y no puedo prescindir de un comentario favorable, y aún más, yo veo las interpelaciones como una excelente oportunidad política para explicar”, señaló en RPP.

Sin embargo, el titular de Trabajo manifestó su desacuerdo en una moción de censura.

“Si hay un deseo también político de ir más allá a una censura, eso estoy completamente en desacuerdo. Yo no creo que eso amerite una censura”, afirmó.

Además, reconoció las fallas técnicas durante la misa del Santo Padre.

“Yo estuve en la misa y no puedo negar, porque la gente se me acercaba, que habían tenido una serie de incomodidades. Yo en ese momento, soy sincero, no lo calibré en la dimensión”, dijo.

Finalmente, dijo esperar que Espá pueda aclarar todas las dudas frente al Congreso.