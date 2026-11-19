Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Bebé Prematuro, una fecha destinada a sensibilizar sobre la importancia de los cuidados especializados que requieren los recién nacidos antes de completar las 37 semanas de gestación.

Bajo el lema “Poquito a poco crezco con tus cuidados”, se reconoce la fortaleza de estos pequeños guerreros que luchan día a día por crecer y salir adelante.

Fortaleza y esperanza

En ese contexto, el Hospital San Juan de Dios de Pisco, a través de la Coordinación del Componente Neonatal y el área de NeoPediatría, se sumó a esta importante conmemoración, destacando el compromiso, la dedicación y la vocación de servicio del equipo multidisciplinario que brinda atención especializada a los bebés prematuros durante sus primeras etapas de vida.

Asimismo, se expresó un especial reconocimiento a las madres, padres y familias que afrontan este proceso con fe, fortaleza y esperanza, recordando que cada gramo ganado y cada avance representan una victoria. La institución señaló que su compromiso con el cuidado de los recién nacidos, promoviendo la importancia de garantizarles atención oportuna, protección y mejores oportunidades para crecer y desarrollarse.

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