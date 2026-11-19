Después de más de cuatro décadas, el Ministerio Público recuperó los restos óseos atribuidos a Julia Mariaca Lapa, una joven de 20 años que habría sido asesinada por integrantes de la Marina de Guerra del Perú durante el periodo de violencia interna, en el distrito de San Miguel, provincia de La Mar, región Ayacucho.

La intervención estuvo a cargo de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Ayacucho, que realizó las diligencias de exhumación en el paraje Cunchulambras, perteneciente a la comunidad de Saytahuaylla.

Según las investigaciones fiscales, el hecho ocurrió el 20 de noviembre de 1984, cuando un grupo de efectivos de la Marina habría ingresado a la comunidad y encontrado a la joven mientras pastoreaba sus animales.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los militares habrían disparado contra Mariaca Lapa, provocándole heridas de bala que ocasionaron su muerte en el lugar. Posteriormente, sus restos fueron encontrados entre árboles de eucalipto.

Restos serán analizados en laboratorio forense

La recuperación de las osamentas fue dirigida por el fiscal adjunto provincial Richard Ataucusi Saccsara, con la participación del arqueólogo forense Fredy Yaranga Loayza, integrante del Equipo Forense Especializado.

Los restos recuperados serán trasladados al Laboratorio de Investigaciones Forenses de Ayacucho, donde se realizarán los análisis correspondientes para establecer su identificación y continuar con las diligencias del caso.

Una vez culminados los procedimientos, se tiene previsto efectuar la restitución de los restos a sus familiares, a fin de que puedan darle sepultura conforme a sus costumbres.

Familiares recibieron acompañamiento

Durante la diligencia también participó la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que brindó apoyo logístico y acompañamiento psicosocial a los familiares de la víctima.

Esta entidad también colaboró en el inicio de la investigación humanitaria que permitió avanzar en la búsqueda y recuperación de los restos.

El Ministerio Público señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos por esclarecer los hechos ocurridos durante el periodo de violencia interna y garantizar a los familiares de las víctimas el acceso a la verdad, la memoria y una restitución digna.