Los bebés que nacen antes de las 37 semanas de gestación presentan una mayor vulnerabilidad frente a las enfermedades infecciosas debido a la inmadurez de sus sistemas inmunitario y respiratorio. Solo en el Perú, durante 2025, se registraron más de 29 mil nacimientos prematuros, según información difundida por las especialistas.

En este contexto, la inmunización oportuna es fundamental para reducir el riesgo de complicaciones durante los primeros años de vida.

Estudios realizados en países de ingresos bajos y medios encontraron que hasta el 27,7 % de los recién nacidos prematuros requirió atención hospitalaria o de emergencia por enfermedades respiratorias.

Minsa incorpora nuevas inmunizaciones para proteger a bebés prematuros

Como parte de la reciente actualización del Esquema Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud (Minsa), se han incorporado dos medidas de protección: la vacuna hexavalente acelular y un anticuerpo monoclonal contra el virus sincitial respiratorio (VSR).

La vacuna hexavalente acelular protege frente a seis enfermedades:

Difteria.

Tétanos.

Tos ferina.

Hepatitis B.

Poliomielitis.

Infecciones invasivas por Haemophilus influenzae tipo b (Hib).

Al combinar la protección contra seis enfermedades en una sola aplicación, esta vacuna permite reducir el número de inyecciones que recibe el bebé.

“La prematuridad no debe ser motivo para postergar la inmunización, sino una razón para priorizarla. Muchas familias retrasan las dosis por temor a que el bebé sea demasiado frágil para recibirlas, pero el riesgo de no inmunizarlo a tiempo es mayor”, explicó Carmen Dávila, pediatra neonatóloga.

¿Qué vacunas necesita un bebé prematuro durante sus primeros dos años?

La pediatra neonatóloga Nancy Olivares explicó que las inmunizaciones de los bebés prematuros se programan de acuerdo con su edad cronológica, es decir, el tiempo transcurrido desde su nacimiento, y no según su edad corregida.

De acuerdo con la información proporcionada por las especialistas, el calendario contempla las siguientes inmunizaciones:

Edad del bebé Inmunizaciones Recién nacido BCG, hepatitis B y nirsevimab, según criterios médicos 2 meses Hexavalente acelular, rotavirus y neumococo (primeras dosis) 4 meses Hexavalente acelular, rotavirus y neumococo (segundas dosis) 6 meses Tercera dosis de hexavalente acelular y primera dosis de influenza pediátrica 7 meses Segunda dosis de influenza pediátrica 12 meses Sarampión, paperas y rubéola (SPR), neumococo, varicela e influenza 15 meses Fiebre amarilla y hepatitis A 18 meses Refuerzo de hexavalente acelular y segunda dosis de SPR

La aplicación de la vacuna contra el meningococo, así como las inmunizaciones que dependen del peso al nacer y otras condiciones clínicas, deberán consultarse con el personal de salud.

¿Qué es el nirsevimab y cómo protege a los bebés prematuros?

Otra de las incorporaciones al Esquema Nacional de Inmunizaciones es el nirsevimab, un anticuerpo monoclonal que brinda protección frente a las infecciones respiratorias graves causadas por el virus sincitial respiratorio (VSR).

A diferencia de una vacuna, este anticuerpo proporciona una protección pasiva e inmediata. Su incorporación busca reducir el riesgo de complicaciones respiratorias en recién nacidos y lactantes.

¿Dónde vacunar gratuitamente a los bebés prematuros en Perú?

En el marco del Día Mundial del Niño Prematuro, las especialistas resaltaron la importancia de cumplir oportunamente con el calendario de inmunización durante los primeros años de vida.

Las vacunas contempladas en el Esquema Nacional de Inmunizaciones son gratuitas en los establecimientos públicos de salud del país, incluidos los del Minsa y EsSalud.