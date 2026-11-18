La diabetes no solo afecta los niveles de azúcar en la sangre, sino que también puede comprometer la salud visual. Una de sus principales complicaciones es la retinopatía diabética, una enfermedad que puede avanzar sin presentar síntomas y provocar la pérdida irreversible de la visión.

Esta afección daña los pequeños vasos sanguíneos de la retina, el tejido ubicado en la parte posterior del ojo y encargado de captar las imágenes. Con el tiempo, estos vasos pueden presentar filtraciones de líquido, hemorragias y alteraciones en el suministro de oxígeno.

Según cifras atribuidas a la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 3,9 millones de personas presentan discapacidad visual o ceguera asociada a esta enfermedad.

Retinopatía diabética: ¿por qué es una enfermedad silenciosa?

Una de las principales dificultades para detectar esta afección es que puede avanzar sin generar molestias, incluso cuando ya existen lesiones en la retina.

“Las personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 deben realizarse controles oftalmológicos periódicos, incluso si consideran que ven bien. No debemos esperar a presentar visión borrosa u otras molestias para revisar la retina, porque cuando aparecen los síntomas, la enfermedad puede encontrarse en una etapa avanzada”, explica la doctora Sarita Fernández, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión.

¿Cómo se detecta la retinopatía diabética?

La evaluación oftalmológica permite identificar lesiones antes de que afecten significativamente la capacidad visual del paciente.

Entre los principales procedimientos de diagnóstico se encuentran:

Examen de fondo de ojo: permite observar la retina y detectar alteraciones en sus vasos sanguíneos.

permite observar la retina y detectar alteraciones en sus vasos sanguíneos. Tomografía de coherencia óptica (OCT): identifica la acumulación de líquido en la zona central de la retina.

identifica la acumulación de líquido en la zona central de la retina. Fotografías de retina: permiten registrar y evaluar posibles lesiones.

permiten registrar y evaluar posibles lesiones. Angiografía: ayuda a examinar el estado de los vasos sanguíneos.

¿Qué complicaciones puede provocar la retinopatía diabética?

Cuando la enfermedad no se detecta ni se trata oportunamente, puede ocasionar hemorragias dentro del ojo, edema macular y desprendimiento de retina.

Estas complicaciones pueden afectar la capacidad para realizar actividades cotidianas y, en determinados casos, provocar una pérdida irreversible de la visión.

Por ello, los especialistas recomiendan no esperar a presentar dificultades visuales para acudir a una consulta oftalmológica.

¿Qué tratamientos existen para la retinopatía diabética?

Actualmente, existen diferentes tratamientos para controlar la enfermedad y reducir el riesgo de pérdida visual. Entre ellos destacan:

Inyecciones intraoculares de medicamentos anti-VEGF: ayudan a controlar las alteraciones de los vasos sanguíneos.

ayudan a controlar las alteraciones de los vasos sanguíneos. Tratamiento con láser: permite tratar determinados daños en los vasos sanguíneos de la retina.

permite tratar determinados daños en los vasos sanguíneos de la retina. Vitrectomía: procedimiento quirúrgico que puede realizarse en casos avanzados.

La elección del tratamiento dependerá de la etapa de la enfermedad y de las condiciones de cada paciente.

¿Cómo prevenir el avance de la retinopatía diabética?

Las personas con diabetes deben realizarse controles oftalmológicos periódicos, generalmente al menos una vez al año.

En pacientes con diabetes tipo 2, se recomienda realizar el primer examen de retina desde el momento del diagnóstico, mientras que en aquellos con diabetes tipo 1 se aconseja efectuarlo dentro de los primeros cinco años de evolución de la enfermedad.

Asimismo, mantener un adecuado control de la glucosa, la presión arterial y el colesterol, seguir una alimentación saludable y realizar actividad física contribuyen a reducir el riesgo de progresión de la enfermedad.