Las lluvias intensas, desbordes de ríos e inundaciones en el Perú pueden aumentar el riesgo de infecciones oculares debido al contacto con agua contaminada. La presencia de microorganismos en charcos, reservorios y otras fuentes de agua representa un peligro, especialmente para quienes utilizan lentes de contacto.

El doctor Carlos Siverio Llosa, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión, advierte que determinadas infecciones pueden ocasionar lesiones en la córnea, inflamaciones oculares y, en casos graves, pérdida permanente de la visión.

¿Qué infecciones pueden producirse por el agua contaminada?

El especialista identifica tres enfermedades que requieren especial atención:

1. Queratitis por Acanthamoeba: infección causada por una ameba presente en el agua y el suelo. Puede afectar gravemente la córnea y es especialmente riesgosa para usuarios de lentes de contacto.

2. Leptospirosis: infección bacteriana transmitida principalmente por agua contaminada con orina de animales infectados. Puede ingresar por las mucosas, incluida la conjuntiva, y ocasionar complicaciones oculares.

3. Toxoplasmosis: infección parasitaria que puede adquirirse al consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal de gatos infectados. En algunos casos afecta la retina y puede comprometer la visión.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que la queratitis por Acanthamoeba, aunque poco frecuente, puede ser difícil de tratar y provocar pérdida de visión.

¿Cómo proteger los ojos durante las inundaciones?

Para reducir el riesgo de infecciones, el especialista recomienda:

Evitar el agua estancada: no ingresar a zonas inundadas ni utilizar agua de procedencia dudosa para la higiene ocular.

no ingresar a zonas inundadas ni utilizar agua de procedencia dudosa para la higiene ocular. Cuidar los lentes de contacto: limpiarlos y guardarlos exclusivamente con soluciones especiales, nunca con agua de caño o embotellada.

limpiarlos y guardarlos exclusivamente con soluciones especiales, nunca con agua de caño o embotellada. No nadar ni ducharse con lentes de contacto: retirarlos antes de ingresar al mar, piscinas o duchas.

retirarlos antes de ingresar al mar, piscinas o duchas. Mantener una buena higiene: lavarse las manos con agua segura y jabón antes de manipular los ojos o los lentes.

lavarse las manos con agua segura y jabón antes de manipular los ojos o los lentes. Proteger el agua almacenada: mantener bien cerrados los reservorios para evitar su contaminación.

El doctor Siverio Llosa recomienda acudir al oftalmólogo si aparecen enrojecimiento, dolor ocular, lagrimeo excesivo, sensibilidad a la luz o visión borrosa, especialmente después de una posible exposición a agua contaminada.

En caso de dolor intenso o disminución de la visión, se debe buscar atención médica inmediata y evitar la automedicación.

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