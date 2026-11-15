El uso responsable de medicamentos es fundamental para prevenir riesgos en la salud. Según el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación (IETSI) de EsSalud, durante el primer semestre de 2025 se recibieron 1168 notificaciones que comprendían 1459 sospechas de reacciones adversas a medicamentos.

El boletín El Vigía señala que el 55,7 % de las notificaciones correspondió a mujeres, mientras que el grupo de 30 a 59 años concentró la mayor proporción de reportes. Estas cifras corresponden a sospechas notificadas y no necesariamente a reacciones cuya relación causal con el medicamento haya sido confirmada.

Cinco recomendaciones para identificar y reportar reacciones adversas

Ante esta situación, el Grupo CORPOL, empresa peruana del sector farmacéutico, comparte cinco recomendaciones para promover el uso seguro de medicamentos:

Reconocer síntomas inesperados: prestar atención a molestias o cambios que aparezcan después de consumir un medicamento. Identificar el producto: conservar el nombre, dosis, número de lote y fecha de vencimiento del medicamento. Reportar la sospecha: comunicar lo ocurrido al médico o farmacéutico, o utilizar NotiMED, plataforma oficial de la Digemid. Contactar al laboratorio: informar sobre el posible evento adverso mediante los canales de farmacovigilancia de la empresa responsable. Evitar modificar el tratamiento por cuenta propia: consultar con un profesional de salud antes de cambiar dosis o suspender medicamentos, salvo que una situación de emergencia requiera atención inmediata.

¿Por qué es importante reportar una reacción adversa?

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) señala que la notificación de sospechas permite identificar posibles problemas de seguridad y adoptar medidas preventivas. Tanto pacientes como profesionales de salud pueden realizar estos reportes.

José Luis Cámere, CEO del Grupo CORPOL, destacó que la participación de pacientes y profesionales resulta fundamental para fortalecer la farmacovigilancia y promover tratamientos más seguros.

Ante síntomas graves, como dificultad para respirar, hinchazón de la lengua o pérdida de conocimiento, se debe buscar atención médica de emergencia. El reporte de farmacovigilancia no reemplaza la asistencia médica.