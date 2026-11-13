En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora cada 14 de noviembre, especialistas advierten sobre la importancia de controlar los niveles de glucosa y realizar evaluaciones oftalmológicas periódicas para prevenir complicaciones que pueden afectar permanentemente la visión.

En el Perú, más de 2,8 millones de personas viven con diabetes, según cifras difundidas por el Ministerio de Salud (Minsa) en junio de 2026. La entidad también informó que uno de cada cuatro casos todavía no ha sido diagnosticado y que la diabetes tipo 2 representa el 96 % de los casos registrados.

Los especialistas señalan que mantener la glucosa bajo control no depende únicamente de la alimentación. El estrés, las infecciones, la falta de descanso y determinadas condiciones del organismo también pueden modificar sus niveles y aumentar el riesgo de complicaciones.

Siete factores que pueden elevar los niveles de glucosa

El doctor Whilliam Franco, médico endocrinólogo de Sanitas Consultorios Médicos, explica que mantener niveles elevados de glucosa durante periodos prolongados puede afectar progresivamente órganos como los riñones, el corazón, los ojos y los nervios.

“Cuando los niveles de glucosa se mantienen elevados, pueden afectar progresivamente la salud y aumentar el riesgo de complicaciones en órganos como los riñones, los ojos, el corazón y los nervios. Por ello, es importante reconocer qué situaciones la alteran y prestar atención a su control”, sostiene.

El especialista identifica siete factores que pueden influir en el azúcar presente en la sangre:

Estrés físico o emocional. Las situaciones de tensión provocan la liberación de hormonas que estimulan al hígado a enviar más glucosa a la sangre. Cuando el estrés es prolongado, también puede disminuir la sensibilidad a la insulina. Falta de sueño. Dormir pocas horas o tener un descanso de mala calidad puede alterar el metabolismo y dificultar la regulación del azúcar en la sangre. Infecciones. Enfermedades como la gripe, neumonía, infecciones urinarias o problemas dentales pueden desencadenar respuestas hormonales que elevan la glucosa. Deshidratación y altas temperaturas. La pérdida de líquidos, especialmente durante periodos de calor intenso, puede aumentar la concentración de glucosa en la sangre y dificultar su control. Determinados medicamentos. Los corticoides, como la prednisona y la dexametasona, así como algunos diuréticos, betabloqueadores y antipsicóticos, pueden modificar los niveles de glucosa. Sedentarismo. Permanecer sentado o inmóvil durante periodos prolongados reduce el consumo de glucosa por los músculos y puede favorecer su acumulación en la sangre. Cambios hormonales. Las variaciones asociadas con el ciclo menstrual, el embarazo y el denominado fenómeno del alba pueden producir aumentos de glucosa, especialmente durante las primeras horas de la mañana.

Diabetes puede causar daños en la retina sin síntomas

Uno de los riesgos asociados con el control inadecuado de la diabetes es el deterioro progresivo de la visión. El doctor Héctor Palacios Herrera, médico oftalmólogo y especialista en Retina y Vítreo de la Clínica Retinium, advierte que la enfermedad puede afectar los vasos sanguíneos de la retina incluso cuando el paciente todavía ve con normalidad.

Según el especialista, alrededor de seis de cada diez personas con diabetes nunca se han realizado un examen de fondo de ojo. Esta afirmación, difundida por la Clínica Retinium, evidencia la preocupación por la falta de controles, aunque no se ha precisado el estudio ni la población utilizada para obtener ese porcentaje.

“Esto es preocupante porque la diabetes puede avanzar durante años sin que el paciente lo sepa y causar daños en la retina. Así, una persona puede creer que ve con normalidad cuando ya presenta lesiones oculares”, advierte Palacios Herrera.

La principal complicación es la retinopatía diabética, enfermedad que afecta los pequeños vasos sanguíneos de la retina y que, en etapas avanzadas, puede provocar hemorragias, visión borrosa y pérdida visual.

Asimismo, las personas con diabetes presentan un mayor riesgo de desarrollar cataratas y glaucoma, otras afecciones que pueden comprometer la salud ocular.

¿Por qué es importante realizarse un examen de fondo de ojo?

El doctor Palacios Herrera señala que uno de los errores frecuentes es considerar que una buena visión significa que los ojos se encuentran saludables. Sin embargo, las lesiones retinianas pueden desarrollarse sin producir molestias durante sus etapas iniciales.

El examen de fondo de ojo permite evaluar la retina e identificar alteraciones vasculares, hemorragias y otras lesiones relacionadas con la diabetes. A diferencia de una evaluación de agudeza visual o de la graduación de lentes, esta prueba busca detectar daños en las estructuras internas del ojo.

El especialista recomienda que las personas diagnosticadas con diabetes acudan a controles oftalmológicos periódicos, aunque no presenten dificultades para ver. La frecuencia debe establecerse de acuerdo con su condición clínica y las indicaciones médicas.

Señales de alerta de glucosa elevada y problemas visuales

El endocrinólogo Whilliam Franco explica que algunos síntomas que pueden advertir sobre niveles elevados de glucosa son la sed excesiva, la necesidad de orinar con frecuencia, el cansancio persistente, la visión borrosa y la pérdida de peso sin causa aparente.

Por su parte, el oftalmólogo Héctor Palacios Herrera recomienda prestar atención a la aparición de manchas oscuras, destellos de luz, cuerpos flotantes, imágenes distorsionadas o pérdida repentina de visión, manifestaciones que requieren una evaluación oftalmológica urgente.

En pacientes con diabetes, la presencia de glucosa elevada acompañada de vómitos, dolor abdominal, somnolencia o aliento afrutado también puede indicar una complicación grave, como la cetoacidosis diabética, que requiere atención médica de emergencia.

Recomendaciones para controlar la glucosa y proteger la vista

Los especialistas coinciden en que la prevención requiere combinar hábitos saludables con controles médicos y oftalmológicos oportunos.

Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener horarios regulares de sueño, beber suficiente agua, realizar actividad física, gestionar el estrés y cumplir con los tratamientos indicados.

También es importante controlar la presión arterial y el colesterol, debido a que estos indicadores influyen en el estado de los vasos sanguíneos y pueden agravar las complicaciones asociadas con la diabetes.

En el caso de las personas que utilizan insulina u otros medicamentos, es fundamental conservarlos adecuadamente y no suspender ni modificar las dosis sin indicación médica.

Finalmente, los especialistas recuerdan que detectar oportunamente las alteraciones de glucosa y las lesiones en la retina permite iniciar tratamientos destinados a reducir el riesgo de complicaciones y preservar la calidad de vida de los pacientes.