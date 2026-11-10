La misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, programada para el lunes 16 de noviembre a las 10:30 a.m., congregará a una multitud de fieles que deberán permanecer varias horas a la intemperie. Ante las altas temperaturas registradas durante la primavera en Lima, especialistas recomiendan adoptar medidas para prevenir la deshidratación, el agotamiento por calor y el golpe de calor.

Según información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), distritos como Carabayllo, Ancón y La Molina han registrado temperaturas máximas de hasta 30 °C. Las horas de mayor exposición al calor se concentran principalmente entre el mediodía y las 3:00 p. m.

El ingreso a Las Palmas, ubicado en Santiago de Surco, comenzará a las 10:00 p.m. del domingo 15 de noviembre, mediante horarios escalonados. Esto significa que algunos asistentes podrían permanecer más de 12 horas en el recinto antes del inicio de la celebración religiosa.

¿Por qué existe riesgo de golpe de calor durante la misa del papa?

La doctora Nandy Vega, directora médica de Mapfre, explicó que las aglomeraciones, la exposición prolongada al sol y las dificultades para mantenerse hidratado pueden elevar el riesgo de sufrir complicaciones relacionadas con el calor.

“El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde su capacidad para regular la temperatura. En una multitud el riesgo aumenta, porque hay poco espacio para moverse, la sed pasa desapercibida durante horas y es difícil refrescarse”, señaló.

La especialista advirtió que la prevención debe comenzar antes de salir de casa, especialmente si se prevé una espera prolongada durante la noche y la mañana.

Además, las personas adultas mayores, niños, gestantes y pacientes con enfermedades crónicas requieren cuidados adicionales durante las concentraciones masivas.

Siete recomendaciones para evitar un golpe de calor en Las Palmas

1. Hidrátate desde el día anterior.

La especialista recomienda beber agua de manera regular desde la víspera del evento y mantener el consumo durante la espera, incluso cuando no se tenga sensación de sed. Es importante evitar permanecer varias horas sin líquidos.

2. Utiliza ropa ligera y de colores claros.

Se recomienda vestir prendas frescas, preferentemente de manga larga, que permitan proteger la piel del sol. También es importante llevar sombrero o gorra y lentes de sol para reducir la exposición directa.

3. Aplica bloqueador solar y vuelve a utilizarlo cada dos horas.

Para las actividades al aire libre, se recomienda emplear un protector solar de amplio espectro con factor de protección solar (FPS) 50 o superior, especialmente en las zonas expuestas.

En el caso de bebés menores de seis meses, la protección debe priorizar la sombra, la ropa adecuada y otras barreras físicas, siguiendo las recomendaciones pediátricas.

4. Lleva agua y alimentos ligeros para la espera.

El Arzobispado de Lima ha informado que los asistentes podrán ingresar con bebidas embotelladas y alimentos ligeros en cantidades moderadas, como frutas, galletas, barras energéticas o pequeños refrigerios.

Es preferible evitar comidas abundantes y alimentos perecibles que puedan deteriorarse por la falta de refrigeración.

5. Identifica los puntos de hidratación y atención médica.

Antes de ubicarse en el sector asignado, es importante reconocer dónde se encuentran los puntos de suministro de agua y asistencia sanitaria.

La organización ha previsto servicios de hidratación, brigadistas y atención médica dentro del recinto. Si aparece algún malestar, se debe solicitar ayuda al personal autorizado.

6. Presta especial atención a niños, adultos mayores y gestantes.

Estas personas pueden tener mayor dificultad para regular su temperatura corporal o manifestar oportunamente síntomas de deshidratación.

Quienes tienen enfermedades crónicas deben llevar sus medicamentos habituales y respetar los horarios indicados por su médico. También se recomienda evaluar las condiciones de salud antes de asistir a una actividad con largas horas de espera.

7. Reconoce las señales de alerta y actúa rápidamente.

Dolor de cabeza intenso, mareos, debilidad, náuseas y sudoración abundante pueden ser señales de agotamiento por calor. La confusión, el desmayo o la alteración del estado de conciencia son signos de una posible emergencia.

Si una persona presenta estos síntomas, debe ser trasladada a un lugar fresco y recibir atención médica. Ante confusión, pérdida de conocimiento o sospecha de golpe de calor, se debe activar inmediatamente la asistencia de emergencia e iniciar medidas de enfriamiento mientras llega el personal sanitario.

“Si alguien muestra confusión, la piel muy caliente o se desmaya, no hay que esperar: se debe buscar atención médica de inmediato. Reconocer las señales a tiempo puede salvar vidas”, advirtió Vega.

¿Qué hacer si una persona presenta síntomas de golpe de calor?

La primera medida es retirar a la persona de la exposición al sol y solicitar asistencia médica. Mientras llega la ayuda, se puede comenzar a enfriar su cuerpo con agua fresca, paños húmedos o ventilación.

Si está consciente, orientada y puede tragar sin dificultad, se le puede ofrecer agua en pequeños sorbos. No se deben administrar líquidos por vía oral a una persona inconsciente o confundida.

El golpe de calor es una emergencia médica que requiere atención inmediata, debido a que puede comprometer órganos vitales.

¿A qué hora será la misa del papa León XIV en Las Palmas?

La celebración está programada para el lunes 16 de noviembre a las 10:30 a.m., aunque el ingreso comenzará a las 10:00 p. m. del domingo 15.

La organización ha establecido horarios diferenciados para el acceso de los fieles. Cada entrada, emitida mediante Ticketmaster, indicará la puerta y el turno correspondiente.

El recinto contará con espacios de atención médica, hidratación y servicios higiénicos. Las autoridades recomiendan planificar el traslado, utilizar transporte público y seguir las instrucciones del personal de seguridad.

La doctora Nandy Vega recordó que preparar agua, alimentos, protección solar y medicamentos antes de asistir puede ayudar a reducir los riesgos asociados a una jornada de varias horas al aire libre.