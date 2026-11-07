El Seguro Social de Salud (EsSalud) designó al médico Marco Antonio Mascaró Collantes como nuevo director del Centro Nacional de Telemedicina (Cenate), con el objetivo de fortalecer la atención médica a distancia y ampliar el acceso de los asegurados a servicios especializados.

La designación fue oficializada mediante la Resolución N.° 001460-PE-ESSALUD-2026, suscrita por la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomas.

Marco Mascaró es médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), especialista en Medicina Interna y Medicina de Emergencias y Desastres, y cuenta con maestrías en Economía de la Salud y Salud Pública, además de un doctorado en esta última especialidad.

El nuevo director tiene experiencia en telesalud y gestión sanitaria. Se desempeñó como subdirector de Regulación, Iniciativas y Servicios en Telesalud de EsSalud, gerente de Políticas y Normas de Atención Integral de Salud y director del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, entre otros cargos.

Entre los principales objetivos de su gestión está ampliar las consultas especializadas, el seguimiento de tratamientos y otros servicios médicos a distancia.

Para ello, EsSalud impulsará una iniciativa de telesalud en las redes prestacionales Rebagliati, Almenara y Sabogal, en Lima y Callao, orientada a facilitar el acceso a la atención, reducir los tiempos de espera y mejorar la coordinación entre establecimientos de salud.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad