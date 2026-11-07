La prohibición del uso de celulares durante las clases y el retorno de la calificación vigesimal forman parte de las nuevas disposiciones para los colegios de educación básica, anunciadas por la presidenta Keiko Fujimori tras la suscripción de un decreto supremo sobre disciplina escolar.

Durante una ceremonia en la Institución Educativa Emblemática Alfonso Ugarte, en San Isidro, la mandataria sostuvo que las medidas buscan recuperar el orden en las aulas y fortalecer el respeto hacia los docentes. Según indicó, la prepublicación de los lineamientos permitió recoger más de 6.000 recomendaciones antes de aprobar la norma.

Entre los cambios también figura la clasificación de las faltas en leves y graves. Asimismo, las calificaciones volverán a expresarse en una escala de 0 a 20, acompañadas de comentarios de los profesores para explicar el desempeño de cada estudiante a sus familias.

La jefa de Estado también anunció un plan de lectura que se desarrollará entre 20 y 45 minutos, según la edad y el grado escolar de los alumnos.

La iniciativa continuará durante los fines de semana y las vacaciones, con la participación de los padres de familia en las actividades de lectura desde casa.