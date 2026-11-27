Perdió la batalla. Un joven que luchó arduamente contra la muerte, tras haber sufrido un violento accidente de tránsito dejó de existir después de un día de agonía, en la provincia de Chiclayo, en la región Lambayeque.

Se trata de Dennis Jeyson Damián Rojas, de 25 años de edad, quien la mañana del último lunes, cuando manejaba un automóvil de placa de rodaje M4G-573, por el kilómetro 812 de la carretera Panamericana Norte, en el distrito de Mórrope perdió el control y se despistó, para luego chocar contra una baranda metálica.

Lamentable

De acuerdo con la información policial, el muchacho llevaba como copiloto a su primo José Alfredo Celis Damián (23). Producto del fuerte impacto, Damián Rojas quedó atrapado entre los fierros retorcidos, mientras que su familiar resultó golpeado, pero logró salir de la unidad y colocarse a un lado de la vía.

Hasta el lugar llegaron agentes de la División de Carreteras, quienes comprobaron que era imposible auxiliar al herido de inmediato, por lo que solicitaron el apoyo de los bomberos de la compañía Salvadora N.° 27. Los hombres de rojo acudieron a la zona y realizaron las labores de rescate.

Durante varios minutos, los bomberos cortaron los fierros retorcidos del vehículo para liberar a uno de los jóvenes, quien gritaba de dolor y presentaba lesiones. Tras rescatarlo, ambos primos fueron trasladados a clínicas de Chiclayo. Sin embargo, Dennis Jeyson Damián Rojas no logró sobrevivir y falleció al día siguiente.

Sus restos fueron sepultados ayer. Sus familiares señalaron que la víctima había recogido a su primo en el distrito de Mórrope y ambos retornaban a Chiclayo cuando, en el trayecto, otro vehículo les habría cerrado el paso, provocando el accidente.

El fallecido era un destacado deportista y deja en la orfandad a un hijo de apenas dos años.

Grave

Su primo aún permanece internado en estado de gravedad. El occiso estudió en el colegio Pedro Abel Labarthe Durand, promoción 2017.