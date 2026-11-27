El río La Leche se desbordó este viernes y se unió con el cauce antiguo del río Motupe. La crecida afecta a unas mil personas del sector Las Juntas Bajas, en el distrito de Pacora (Lambayeque), según confirmó el alcalde electo, Kike Becerra.

Denuncia

Becerra pidió que acudan de inmediato autoridades provinciales, distritales y regionales, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), los ministerios y los parlamentarios por Lambayeque. “Este es el momento en el que tenemos que estar más unidos, porque nuestros hermanos ya están sufriendo”, declaró.

El futuro alcalde sostuvo que la emergencia pudo evitarse. Indicó que coordinó con los alcaldes electos del Valle de la Leche para que las obras no comiencen cuando El Niño está a pocas semanas. “Esto es irresponsabilidad. Planificación significa hacerlos con tiempo”, afirmó.

Becerra hizo estas declaraciones durante un recorrido por ambos ríos, acompañado del juez Porfirio Piscoya. Según dijo, los caseríos más afectados del distrito son Señor de Lourdes, Santa Isabel, San Luis, Casa Embarrada, Huaca Bandera, Los Esquenes, La Cirila y Cerro Escute, además de las juntas de la parte alta y baja