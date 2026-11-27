El desalojo de los terrenos ocupados por integrantes de la Asociación de Vivienda 2 de Octubre, en el distrito de La Joya, fue suspendido este viernes debido a la falta de garantías para ejecutar la diligencia. Decenas de policías llegaron hasta el lugar para cumplir con la orden judicial; sin embargo, la presencia de numerosas personas, entre ellas mujeres y niños, generó preocupación por el riesgo de que se produjeran enfrentamientos y personas heridas.

La diligencia no llegó a concretarse ante la cantidad de ocupantes y efectivos policiales que se concentraron en la zona. Según se informó, la medida fue suspendida para evitar posibles incidentes durante la intervención.

Tras la suspensión, el abogado de la asociación, Efraín Larico, señaló a los medios locales que continuarán con las acciones legales para intentar detener definitivamente el desalojo, pese a que el proceso civil concluyó con una orden judicial favorable a la recuperación de los terrenos, ratificada en tres instancias.

El abogado informó que presentaron una acción de amparo para cuestionar el procedimiento judicial. Entre sus argumentos, sostuvo que el primer juzgado designó en 2024 a un perito que, según afirmó, no estaba acreditado por el Poder Judicial y que las mediciones realizadas no corresponderían a las dimensiones reales de los terrenos.

Asimismo, Larico indicó que los aproximadamente 1.500 posesionarios no habrían sido incluidos en el proceso civil ni notificados sobre el procedimiento, situación que también será cuestionada mediante la acción constitucional.

La defensa busca que estos argumentos sean evaluados para conseguir la suspensión definitiva del desalojo. Mientras tanto, la diligencia permanece suspendida y no se ha informado una nueva fecha para su ejecución.