Un lamentable desenlace tuvo la búsqueda de Félix Napa Lévano, un adulto mayor de 77 años que permanecía desaparecido desde el lunes 23 de noviembre. Su cuerpo sin vida fue encontrado durante las primeras horas de este jueves 26 de noviembre en una zona descampada del distrito de Parcona, provincia de Ica.

Hallan el cuerpo sin vida

El septuagenario había sido visto por última vez en el distrito de La Tinguiña, situación que motivó la preocupación de sus familiares, quienes durante tres días realizaron esfuerzos para dar con su paradero, manteniendo la esperanza de encontrarlo con vida.

Sin embargo, la búsqueda terminó de manera trágica tras el hallazgo de sus restos en un terreno descampado de Parcona. Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes y dispusieron el levantamiento del cadáver para su posterior traslado a la morgue.

De acuerdo con información preliminar, la hipotermia sería una de las posibles causas del fallecimiento. Asimismo, se estima que el adulto mayor habría permanecido sin vida durante más de 12 horas antes de ser encontrado.

La noticia ha causado profunda tristeza entre sus familiares y las personas que participaron en su búsqueda, quienes durante varios días esperaron encontrar al adulto mayor con vida.

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