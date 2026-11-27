Ante los fuertes oleajes anómalos que vienen golpeando el litoral durante toda esta semana, las playas de la Reserva Nacional de Paracas permanecen cerradas al acceso de visitantes. La medida, dispuesta como acción preventiva, busca proteger la vida e integridad de bañistas y turistas, evitando posibles accidentes o desgracias ante la fuerza del mar. La alerta de la Marina de Guerra del Perú ha sido extendida hasta el domingo 29 de noviembre.

Cierre de playas en Paracas

La intensidad de las condiciones marítimas representa un serio peligro para quienes pretendan ingresar a las playas, debido a las fuertes rompientes y al comportamiento impredecible del mar. Por ello, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) mantiene restringido el acceso a las zonas de playa, permitiendo únicamente la visita a los miradores habilitados dentro del circuito turístico.

Esta situación también viene golpeando a los pescadores artesanales, comerciantes, operadores turísticos y demás trabajadores que dependen directamente de las actividades vinculadas al mar. Los constantes episodios de oleajes anómalos dificultan las faenas de pesca, afectan las actividades económicas y generan preocupación entre numerosas familias de la zona costera de Pisco y Paracas.

A este panorama se suma la afectación al ecosistema marino, pues la fuerza del oleaje también repercute en las especies que habitan las zonas costeras, alterando sus espacios naturales y condiciones de permanencia.

Ante este escenario, las autoridades de la Reserva Nacional de Paracas exhortaron a los visitantes a respetar las restricciones, seguir las indicaciones de los guardaparques y evitar acercarse a las zonas de playa mientras persistan las condiciones adversas.

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