Ayer por la tarde, el fuerte oleaje sorprendió a comerciantes y operadores turísticos cuando el agua de mar avanzó hasta los espacios destinados a las actividades comerciales y recreativas del bulevar. Algunas embarcaciones y bienes utilizados para la prestación de servicios turísticos resultaron afectados, generando preocupación entre quienes dependen económicamente de la actividad que se desarrolla en este importante atractivo de Paracas.

Fuerte oleaje

Ante el avance del mar, los comerciantes tuvieron que actuar rápidamente para poner a buen recaudo sombrillas, sillas y otros muebles instalados en la zona, intentando evitar que fueran arrastrados por las olas o terminaran con mayores daños. La situación también generó incertidumbre respecto al desarrollo de las actividades comerciales y turísticas.

Frente a este escenario, la Capitanía de Puerto de Pisco dispuso la colocación de bandera roja y la suspensión de las actividades marítimas, incluyendo los paseos turísticos hacia las islas Ballestas e Islas Blancas. La medida busca evitar que embarcaciones, tripulantes, operadores y visitantes queden expuestos a situaciones de peligro debido a la intensidad del oleaje.

Asimismo, la Marina de Guerra del Perú advirtió que los oleajes anómalos continuarían hasta el domingo 22 de noviembre. Esta advertencia mantiene en alerta a las personas que realizan actividades económicas y turísticas en las zonas cercanas al mar.

Ante las condiciones adversas, se exhortó a la población, pescadores, operadores turísticos y visitantes a respetar las disposiciones de la autoridad marítima, evitar ingresar al mar y mantenerse alejados de las zonas expuestas al impacto de las olas mientras permanezca vigente la alerta.

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