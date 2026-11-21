“Materia de lo invisible” se denomina la V Exposición Individual del artista visual Russbelt Guerra que presenta en la Galería de Arte Francisco Mauricio Ortiz, cuya inauguración será el jueves 26, a las 8:00 p.m., en el Centro de Convenciones.

La muestra reúne nuevas creaciones pictóricas junto a obras vinculadas a su anterior exposición “Umbral” dando continuidad a una investigación artística centrada en el lenguaje simbólico y las posibilidades de interpretación de la realidad.

“La propuesta parte de una reflexión: la realidad no se limita a aquello que podemos percibir a través de los sentidos. Existen significados, recuerdos, relaciones y procesos que, aunque no siempre son visibles, forman parte de nuestra experiencia y comprensión de la existencia” , dice el artista.

PUEDES VER: Espectacular clausura de la muestra pictórica “Umbral” en Trujillo

EXPLORAR TEMAS

A través de la pintura, Russbelt Guerra construye un universo visual en el que personajes, figuras, elementos naturales y escenarios imaginarios se articulan para explorar temas como la memoria, la conciencia, la transformación, la naturaleza y el tiempo.

Sus composiciones se alejan de la representación convencional para proponer imágenes abiertas a múltiples interpretaciones, invitando al espectador a establecer sus propias asociaciones y descubrir nuevos significados.

“En esta exposición, cada obra plantea un encuentro entre aquello que se manifiesta y lo que permanece oculto, convirtiendo la contemplación en una experiencia personal de descubrimiento” , señala.

MIRA ESTO: Alumnos mariateguistas darán exposición “El arte que sale de las aulas“

PROYECTO ORIGEN

“Materia de los invisible” forma parte del Proyecto Origen, una iniciativa artística que busca ampliar la relación entre la creación pictórica, el ser humano, la memoria, la naturaleza y los territorios que habitamos.

De esta manera, la exposición constituye un nuevo capítulo en el desarrollo de una propuesta que encuentra en el arte una herramienta para explorar y revelar aquello que trasciende las apariencias.

Con esta presentación, Sullana se convierte en escenario de una nueva propuesta de arte contemporáneo regional, acercando al público a una experiencia visual que invita a mirar más allá de lo evidente. Estará abierta hasta el 10 de diciembre.