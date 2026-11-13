Clausura de exposición de Russbelt Guerra, estuvo una performance cultural.
Clausura de exposición de Russbelt Guerra, estuvo una performance cultural.

Una amena noche se vivió en la Galería de Arte Orquídea Azul de Trujillo , con la clausura y velada cultural de la Muestra Individual “Umbral”, del reconocido maestro , que acaparó a cientos de personas que apoyaron y valoraron el arte piurano.

En esta ocasión, la talentosa Luisa Cáceres de Sonetto, deleitó al público asistente con valses criollos; Sergio Vela y su grupo de rock Super Astronautas tocaron temas de su autoría; la poesía de Vallejo estuvo presente con la musicalización de Chemo Morales.

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“Este proyecto no sería posible sin el cariño y apoyo de muchas personas. A todos ustedes: gracias por ser parte de este Umbral artístico”, dijo el plástico.

Cabe resaltar que el renombrado Russbelt Guerra está cautivando al mundo del arte con su estilo distintivo y enfoque en el surrealismo simbólico. Con su imaginación desbordante y su profundo conocimiento de los símbolos, que ha tenido un impacto duradero en la escena del arte contemporáneo.

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