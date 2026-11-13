Una amena noche se vivió en la Galería de Arte Orquídea Azul de Trujillo , con la clausura y velada cultural de la Muestra Individual “Umbral”, del reconocido maestro Russbelt Guerra, que acaparó a cientos de personas que apoyaron y valoraron el arte piurano.

En esta ocasión, la talentosa Luisa Cáceres de Sonetto, deleitó al público asistente con valses criollos; Sergio Vela y su grupo de rock Super Astronautas tocaron temas de su autoría; la poesía de Vallejo estuvo presente con la musicalización de Chemo Morales.

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“Este proyecto no sería posible sin el cariño y apoyo de muchas personas. A todos ustedes: gracias por ser parte de este Umbral artístico” , dijo el plástico.

Cabe resaltar que el renombrado Russbelt Guerra está cautivando al mundo del arte con su estilo distintivo y enfoque en el surrealismo simbólico. Con su imaginación desbordante y su profundo conocimiento de los símbolos, que ha tenido un impacto duradero en la escena del arte contemporáneo.