El artista piurano Russbelt Guerra Carranza ha sido invitado a participar en la Exposición Internacional “Artists for Peace 2025”, que se llevará a cabo en la galería Stary Ratusz, ubicada en Stare Miasto 33, Olsztyn en Polonia.

La muestra reúne a los creadores más destacados de más de 30 países, presentando un diálogo artístico en favor de la paz mundial, a través de distintas expresiones plásticas.

Bajo la curaduría de Ewa Pohlke, becaria del Mariscal de la Voivodía de Varmia-Masuria, el proyecto constituye un espacio de encuentro intercultural y un manifiesto colectivo en defensa de los valores universales de concordia y solidaridad.

UN PIURANO

Russbelt Guerra, reconocido por su estilo simbólico, representa al Perú en esta importante plataforma artística internacional, compartiendo espacio con artistas de Europa, Asia y América. Su participación reafirma la presencia del arte contemporáneo peruano en escenarios globales y abre un puente de diálogo entre nuestra cultura y el mundo.

“La temática de mi obra invita a reconocer que la verdadera paz no depende del mundo, sino de la transformación que vivimos al nacer de nuevo como hijos de Dios, a quien nos debemos para crear en lo plástico” , señaló el artista.

El piurano Rusbelt Guerra Carranza define con acierto los puntos más destacados, afirma su interés en los efectos lumínicos y a partir de esas cualidades construye su trabajo, predisposición del trazo, sustentado en resultados de una particular teatralidad.

DESTACADO

La inauguración de la muestra tendrá lugar el 6 de octubre a partir de las 5:00 p.m. en Olsztyn, Polonia, y contará con la participación de críticos, coleccionistas y representantes culturales de diversos países que se darán cita a este espectáculo. .

Además, el artista informa que actualmente también expone en Cuenca, Ecuador, Arte Contemporáneo, abierta al público hasta el 10 de octubre de 2025.