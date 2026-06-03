Un taxista fue intervenido esta madrugada del miércoles 3 de junio tras ser grabado por las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Arequipa mientras se presume que hurtaba celulares en medio de una pelea callejera en la cuarta cuadra de la calle Mercaderes.

Las imágenes registraron una gresca entre varios jóvenes durante la cual algunos teléfonos cayeron a la pista. El taxista, que se encontraba estacionado en el lugar, descendió de su vehículo, recogió los aparatos y los habría guardado.

Por ello, la central de comunicaciones de Seguridad Ciudadana detectó el hecho y alertó a las unidades de Serenazgo. Al notar que había sido descubierto, el conductor emprendió la fuga a bordo de su vehículo.

Sin embargo, los agentes, con el apoyo de la Policía, lograron cerrarle el paso en la segunda cuadra de la calle Rivero. Al registrar el vehículo, hallaron en su interior los dos celulares sustraídos.

El conductor, identificado como David S.S., fue trasladado a la comisaría de Santa Marta para las investigaciones y diligencias correspondientes.