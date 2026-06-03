Un bus de transporte público de la empresa AQP Masivo, de placa V4Z-782, que se desplazaba con pasajeros a bordo, chocó esta mañana con una moto lineal de placa 14456V en el cruce de la avenida Ricardo Palma con la calle Francisco Ibáñez, en Arequipa.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 7:45 horas. Debido al impacto, el motociclista sería un suboficial, quien fue lanzado a varios metros de distancia. Tras el impacto, miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para auxiliar al suboficial Yanqui y trasladarlo de emergencia a un centro médico.

Según consulta Sunarp, la unidad lineal pertenece a Lino Yanqui Q.

Vecinos que presenciaron el hecho señalaron que la zona viene siendo afectada por obras de asfaltado que permanecen inconclusas. “No hay policías en esta zona. Todo el mundo pasa rápido”, dijo uno de los vecinos.

Una moradora del sector agregó que la vía se encuentra parcialmente cerrada por los trabajos en curso. “La combi seguro se ha pasado pensando que estaba cerrada; el asfaltado no ha sido terminado”, sostuvo.

Según versiones preliminares, ambos vehículos convergían en el cruce: el bus por la avenida Ricardo Palma y la moto por la calle Francisco Ibáñez.

Las causas del choque son objeto de investigación.