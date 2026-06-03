Vania Bludau volvió a captar la atención mediática tras referirse a su relación actual con Alejandra Baigorria. Sus declaraciones llegan semanas después de la polémica por la participación de Said Palao en una despedida de soltero donde estuvo acompañado de varias mujeres.

En una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, la exchica reality aclaró que sus declaraciones sobre no formar parte del círculo cercano de la ‘Gringa de Gamarra’ fueron sacadas de contexto.

Sin embargo, la modelo reafirmó el cariño que siente por la empresaria y su familia, aunque precisó que hoy no mantienen una convivencia frecuente debido a sus actividades y viajes.

Bludau buscó poner fin a las especulaciones sobre un presunto distanciamiento con Alejandra Baigorria. En ese sentido, precisó que sus declaraciones solo aludían al tipo de relación que mantienen en la actualidad.

“ Yo la quiero mucho, la adoro con todo mi corazón, a ella y a su familia ”, afirmó. No obstante, aclaró que entiende como círculo cercano a aquellas personas con las que mantiene una convivencia frecuente, como familiares, amigos de confianza o compañeros de trabajo.

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En esa línea, sostuvo que ambas siguen rutinas distintas en la actualidad. “ Yo no ando con ella, no trabajo con ella, no vivo con ella ”, señaló, aclarando que la distancia obedece a sus propias dinámicas de vida y no a una ruptura de amistad.

“ Si tengo que comunicarme con ella, lo voy a comunicar. Me imagino que también, si ella quiere hablar conmigo, va a hablar conmigo. Por ahora no hay nada, cada una tiene sus cosas, todos tenemos nuestra vida y nuestros problemas ”, concluyó.