Christian Domínguez y Karla Tarazona dieron un paso importante en su relación al contraer matrimonio civil este martes 2 de junio en una notaría del distrito de San Borja. La pareja oficializó su unión ante la presencia de familiares y amigos cercanos, luego de haber retomado su romance tras varios años de separación.

Aunque optaron por celebrar su matrimonio en estricta privacidad, la pareja decidió compartir con sus seguidores un video de su sesión fotográfica, donde también se muestran algunos de los momentos más emotivos de sus votos matrimoniales.

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La presentadora de televisión destacó la importancia de acompañarse y respaldarse mutuamente en esta nueva etapa. “ Hoy hemos decidido unir nuestras vidas en un pacto de amor, de lealtad, de fidelidad, en las buenas y en las malas ”, expresó.

Por su lado, el cantante aprovechó el momento para reafirmar su compromiso con la madre de su hijo.

“ Hoy es el comienzo de un cambio más en nuestras vidas y prometo hacerle sonreír todos los días con confianza, con lealtad y con mucho amor ”, se le escucha decir en el video.

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El romántico momento cerró con una declaración que resumió el compromiso de los recién casados: “ Por siempre y para siempre ”, manifestaron ambos.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron: Así fue la celebración de los novios en Huaral

Pese a los esfuerzos de Christian Domínguez y Karla Tarazona por preservar la privacidad de la celebración de su matrimonio en Huaral, ‘Magaly TV: La Firme’ difundió imágenes de la fiesta que marcó una de las uniones más mediáticas de los últimos meses.

Las imágenes muestran desde el ingreso de los recién casados al local hasta los momentos más animados de la celebración, con invitados bailando al ritmo de las orquestas y cantando “La incondicional”, el recordado éxito de Luis Miguel.

Aunque la celebración fue sencilla y alejada de los grandes lujos, los asistentes se mostraron muy animados durante toda la fiesta. Incluso, el cantante no dudó en demostrar sus mejores pasos de baile.

Domínguez explicó que tanto él como Tarazona optaron por realizar una celebración en la más estricta privacidad. Además, señaló que este miércoles retomarán sus actividades habituales y que, por ahora, no tienen previsto realizar una luna de miel.