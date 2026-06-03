Agentes policiales de la División Regional de Inteligencia (DIVREINT) PNP Ica, en una acción coordinada con la SUAT PNP, logró la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Marineros de San Clemente”.

Golpe policial

El operativo se ejecutó a las 3:00 de la mañana del 2 de junio, tras un trabajo de inteligencia y seguimiento. La policía intervino en un inmueble ubicado en la calle Madre de Dios, en el distrito de San Clemente (Pisco), que era utilizado como centro de acopio de drogas y otros.

Detuvieron a Jesús S.G. de 22 años, alias “Kimi” y Giulliana A.C. (22), alias “La Mis. Ambos sujetos venían siendo investigados por su presunta participación en los delitos de tenencia ilegal de municiones y material explosivo, microcomercialización de drogas y receptación.

Al realizar el registro domiciliario en flagrancia, los agentes policiales hallaron 1 kilo de marihuana (Cannabis Sativa), distribuido en 12 bolsas , además de una balanza digital, que era usada para distribuir la droga. También se encontraron dos artefactos explosivos, una cacerina para arma de fuego y una munición calibre 380. Una motocicleta marca Honda, color negro y sin placa de rodaje, la cual presenta requisitoria vigente por el delito de robo y otras especies de interés criminal.

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