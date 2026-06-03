(DIVREINT) PNP Ica, en una acción coordinada con la SUAT PNP, logró la captura en flagrancia de dos presuntos integrantes de la banda delincuencial

Golpe policial

El operativo se ejecutó a las 3:00 de la mañana del 2 de junio, tras un trabajo de inteligencia y seguimiento. La policía intervino en un inmueble ubicado en la calle Madre de Dios, en el distrito de San Clemente (Pisco), que era utilizado como centro de acopio de drogas y otros.

Detuvieron a Jesús S.G. de 22 años, alias “Kimi” y Giulliana A.C. (22), alias “La Mis. Ambos sujetos venían siendo investigados por su presunta participación en los delitos de tenencia ilegal de municiones y material explosivo, microcomercialización de drogas y receptación.

Al realizar el registro domiciliario en flagrancia, los agentes policiales hallaron 1 kilo de marihuana (Cannabis Sativa), distribuido en 12 bolsas , además de una balanza digital, que era usada para distribuir la droga. También se encontraron dos artefactos explosivos, una cacerina para arma de fuego y una munición calibre 380. Una motocicleta marca Honda, color negro y sin placa de rodaje, la cual presenta requisitoria vigente por el delito de robo y otras especies de interés criminal.

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