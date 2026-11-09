En la celebración de los 25 años de creación, la I.E. José Carlos Mariátegui de Monte Castillo viene realizando diversas actividades culturales, una de ellas es la exposición de arte, con las pinturas hechas por los alumnos de este colegio.

Esta exposición con trabajos creativos de los talentos mariateguistas se confundirán con las del artista visual y profesor Wilmer Lalupú, que los acompañará con un buen número de obras entre pinturas y tintas de su autoría.

Será mañana martes 10, bajo la tutela del pintor internacional Wilmer Lalupú, que le puso empeño en destacar el talento mostrado por los alumnos y que hoy son resaltados por el crítico de arte Francisco Mauricio Ortiz.

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EN LAS AULAS

“Siempre he considerado que el arte en el aula es muy importante para lograr el desarrollo material y espiritual del alumno, el arte estimula la capacidad creativa y la sensibilidad; además de favorecer el conocimiento y el desarrollo de diversas técnicas artísticas; cada uno de ellos tienen en su interior un mundo de emociones y sentimientos que lo ponen de manifiesto a través de sus creaciones artísticas” , dice el crítico.

Más adelante explica que “el profesor y artista Wilmer Lalupú ha logrado precisamente que sus alumnos creen obras cargadas de imágenes, colores de significados profundos y vigentes que fluyen como un lenguaje que comunica, que no los podemos evaluar por su perfección sino por su sinceridad y fuerza expresiva”.

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ARTE ESCOLAR

Destacan las obras de collage, donde los alumnos utilizan recortes de figuras impresas, construyendo otros mundos, organizados armoniosamente el espacio para lograr que estos trozos de papeles trasmitan un mensaje. Además, pintan con colores y témperas, generando una técnica mixta.

Hay pinturas con temas que expresan las lluvias y sus consecuencias, el amor a la patria, las leyendas y la historia del pueblo, la cultura viva, la religiosidad, las faenas, “ Toda esta realidad está presente en los trabajos de los talentos mariateguistas, es arte que sale del aula ”, finaliza Francisco Mauricio.

El día viernes 3 habrá varias actividades programadas como concursos de dibujo, pintura, canto, poesía, de conocimiento y exposición de arte.