Teniendo como escenario la Galería “Francisco Mauricio Ortiz” en el Centro de Convenciones de Sullana, se inauguró el III Salón Binacional de Arte visuales “Lagarto de Oro”, la misma que estará abierta al público hasta el domingo 8 de noviembre.

Por el Perú estarán exponiendo los plásticos piuranos Ericson Valencia Silva, Francisco Mauricio Ortiz, Iván Farías, Henry Juárez, Jesús Guzmán, Joseph Sullón, José Antonio Peralta Lozada, Richard Arévalo, Sebastián Sánchez y Martín Mamani.

Por el hermano país de Ecuador estarán Victoria Eugenia Gómez, Eduardo Figueroa, Helmer Quezada, Johanna Meza, Lennin Cantulla, Julio Narvaéz y Luis Antonio Portilla. Mientras por Colombia lo hará Juan Carlos Prada López.

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PRESENTACIÓN

“Somos un colectivo de artistas profundamente comprometidos con la difusión y el impulso del arte, buscamos potenciar la expresión artística individual, enriquecer y entrelazar nuestra cultura con otras regiones de Latinoamérica” , señaló el artista José Antonio Peralta, presidente de la Asociación “Lagarto de Oro”.

Bajo esta convicción, han consolidado una valiosa alianza con el colectivo “Arte en Acción” de la ciudad de Guayaquil, uniendo voluntades para abrir una ventana que les permita apreciar y celebrar la genialidad de los hermanos artistas de diversas ciudades del Ecuador.

“ Este año contamos como invitado de honor al país de Canadá. La Asociación “Lagarto de Oro” se va consolidando con la participación de nuevos integrantes, sostenidos por la firme creencia en el poder transformador del arte para inspirar mentes , y tender puentes de diálogo enriquecedores”, expresó Peralta Lozada en la presentación.

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ARTISTAS

Más adelante dijo: “Nos honra abrir espacios para que creadores de otras latitudes muestren su arte y compartan su cosmovisión en esta cálida y hospitalaria tierra de Sullana”.

Una magnífica exposición binacional se convierte hoy en un crisol cultural que reúne el talento, la sensibilidad y la visión estética de destacados artistas provenientes de Quito, Guayaquil, Loja, San Gabriel, Sopetran, Montreal, Piura, Catacaos, Paita, La Huaca, Salitral y Sullana.