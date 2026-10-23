Al acercarse las velaciones y como una forma de gratitud y amor a nuestro creador, el artista cataquense Juan Luis Pacheco Salazar restauró la escultura Cristo Redentor, que fue tallada en el tronco de un mismo árbol por el artista plástico Elmer Sosa Viera.

Está ubicada a escasos metros del cementerio general de Catacaos, representa la fe y la identidad de este pueblo, particularmente durante las velaciones. “ He tenido mucho cuidado en conservar y mantener las características de esta gran obra de arte religioso” , señaló Pacheco Salazar.

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TRABAJO

Para ello contó con el apoyo de la comuna para adquirir los materiales y restaurar la sagrada imagen. “Para mi el arte es una pasión sin límites, es voluntario, y este tipo de intervenciones debemos replicarlo, como lo hizo Elmer Sosa , para embellecer los espacios públicos que existe en este pueblo netamente religioso” , dijo el artista.

Cabe señalar que esta bella obra fue hecha por Elmer Sosa, sobre la base de un frondoso ficus de tres metros de altura, donde talló la imagen de este Cristo Redentor, que busca ser el símbolo de vida para la humanidad.