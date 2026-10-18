La artesanía piurana, una vez más, fue motivo de admiración por toda esa riqueza cultural que lleva plasmada en cada pieza que habla de un legado transmitido de generación en generación y que nos enorgullece de ser de una cultura Tallán y Vicús.

Gracias al trabajo articulado entre el Consulado de Perú en Loja y la asociación Tallapoma de Sol y Luna, se hizo posible, por segundo año consecutivo, la presencia de los artesanos y artesanas de Catacaos, Chulucanas, Talara y Ayabaca, quienes no solo mostraron el talento y creatividad de sus manos, sino también la riqueza cultural de nuestra región y el país.

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PRODUCTORS

El país fronterizo de Ecuador fue el escenario de la Feria Artesanal Transfronteriza Quipu Loja 2026, donde doce artesanos de la región Piura se unieron a los ecuatorianos para mostrar todo lo que nos une como vecinos y hermanos que compartimos una historia común.

En este evento no podía faltar la exposición de las joyas en filigrana de plata hechas en Catacaos, los sombreros de paja toquilla elaborados en Narihualá, la escultura en madera, la cerámica de Chulucanas, el arte en cuero y la artesanía elaborada en la prehispánica técnica del telar de cintura del pueblo de Yanchalá en Ayabaca.

La delegación de piuranos estuvo integrada por César Juárez, Verónica Pacheco, Elvira Pizarro, Juana Sosa, Charito Preciado, Oscar Aquino, Berardo Santos, Raymi Juárez, Marilyn Trelles, Elsa Rivera y Fedima Chinchay.

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LA FERIA

Cabe mencionar que esta feria se desarrolló en el marco de la Quincena Cultural Transfronteriza Quipú Loja 2026, donde se pudo disfrutar durante 15 días de la música, danza, artesanía, gastronomía, arte, teatro y todas las expresiones culturales del norte del Perú y el Sur del Ecuador.

Los artesanos mostraron al público asistente cómo se elabora cada pieza artesanal y la historia que conlleva cada una de ellas. Cabe resaltar que la artesana dedicada al tejido en paja toquilla, María Juana Sosa, recibió un reconocimiento como mejor emprendimiento de parte de la Mesa Turística de Loja, del Municipio de Loja y el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo de Ecuador.