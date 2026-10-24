Una exposición que reúne diversas expresiones artísticas, como pintura, fotografía, grabado, escultura, ilustración digital, artesanía y bordado se da con la muestra multiartística internacional “Vanguardia: encuentro de artistas y nuevos talentos”, que se expone en el auditorio del Instituto Cultural Peruano Americano de la Región Piura.

Este evento es organizado por el Grupo Artístico Acontracorriente, junto al ICPNA–Piura, Colegio Turicará y la institución educativa r Juan de Mori de Catacaos, buscando difundir el trabajo de artistas plásticos nacionales e internacionales, promoviendo un espacio de intercambio creativo y enriquecimiento cultural para la comunidad piurana.

PUEDES VER: Piura: Artista Juan Luis Pacheco restaura la escultura del Cristo cataquense

PARTICIPANTES

Entre los participantes destacan la Universidad Nacional de Arte “Ignacio Merino” de Piura y los estudiantes del ente organizador, quienes muestran su talento a través de propuestas artísticas, en este espacio dedicado a la cultura y la creatividad.

La exposición “Vanguardia: encuentro de artistas y nuevos talentos” permanecerá abierta al público durante un mes, ofreciendo a los visitantes la oportunidad de apreciar las obras de destacados pintores, y conocer nuevas propuestas creativas y acercarse a la riqueza del arte y la cultura local e internacional.

MIRA ESTO: Artesanía piurana deslumbra en Encuentro Transfronterizo en Ecuador

INAUGURACIÓN

La ceremonia inaugural contó con diversas presentaciones artísticas que dieron realce a este evento cultural.

Estuvieron presentes, la cantante de ópera Katheryn Pérez, y el Centro de Formación Cultural “Danza Pirhua”, que ofreció diversos números de baile, donde no podría faltar, los bailes tradicionales de la marinera y tondero.

Complementó la velada, una pasarela de moda que puso en valor el trabajo de las artesanas y diseñadoras piuranas, como Albertina Ramírez, que expuso en la pasarela creaciones elaboradas a partir de tela de jean reciclada.

Asimismo la creadora Jesbilú Valdiviezo lo hizo con artesanía marina; mientras Isabel Ipanaqué Marcelo, presentó diseños tejidos en paja toquilla; y María Victoria Francia, con trajes de fibra de bánano.

Además, hubo una presentación de una galería fotográfica y de diseño digital.