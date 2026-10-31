El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación el Libro de Acuerdos de Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Piura que data de 1911-1918, documento que conserva parte de la memoria institucional del Poder Judicial en la región Piura.

La declaratoria fue aprobada mediante la Resolución Viceministerial N°000241-2026-VMPCIC/MC, del 26 de agosto de 2026, y la resolución fue entregada ayer durante una exposición histórica organizada por la Corte Superior de Justicia de Piura.

En la actividad también se presentaron libros de acuerdos correspondientes a los años 1880, 1911, 1918 y 1922.

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COORDINACIÓN

“Esto indica y nos demuestra que las instituciones públicas, cuando trabajamos en coordinación, podemos hacer grandes cosas”, señaló Juval Córdova Palacios, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura.

Además, destacó el trabajo coordinado entre el Ministerio de Cultura y el Poder Judicial para lograr el reconocimiento y la preservación del patrimonio documental.

También explicó que estos documentos permiten conocer el pensamiento, las decisiones y las experiencias de quienes integraron las instituciones en otras épocas.

“Continuaremos haciendo las coordinaciones con el Poder Judicial para evaluar el reconocimiento de otros libros históricos conservados en sus archivos, algunos de los cuales datan del siglo XVIII” , expresó el director.

El funcionario precisó que estos procedimientos requieren una evaluación documental rigurosa y especializada para sustentar las declaratorias y contribuir a la conservación de los registros históricos.

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DECLARATORIA

La Resolución Viceministerial de declaratoria dispone notificar al Archivo General de la Nación y a la Corte Superior de Justicia de Piura, además de publicar la resolución y sus anexos en el diario oficial El Peruano y en la sede digital del Ministerio de Cultura.

La exposición incluyó la presentación del capítulo adicional “El pasado revelado: Libros de acuerdos de sala plena”, incorporado a la reedición del documento conmemorativo por el primer centenario de la Corte Superior de Justicia de Piura.