La familia de Yanina Choque Ramos atraviesa momentos de angustia y ha iniciado una cadena de oración para pedir por su recuperación, luego de que resultara gravemente herida durante el ataque a balazos en el que perdió la vida su pareja, Darwin Patiño Candia de 40 años, ocurrido el 20 de noviembre en el distrito de Marcona (Nasca).

Internada en el hospital

Ambos se desplazaban a bordo de una motocicleta de color rojo por la avenida Bolognesi cuando fueron atacados con una ráfaga de disparos. Darwin Patiño Candia recibió múltiples impactos de proyectil y murió en el mismo lugar, mientras que Yanina también fue alcanzada por las balas en diferentes partes del cuerpo, quedando gravemente herida.

Tras el atentado, la mujer fue auxiliada y trasladada inicialmente al Hospital EsSalud María Reiche Neumann de Marcona. Debido a la gravedad de sus heridas, posteriormente fue derivada al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca. Sin embargo, por la complejidad de su estado de salud, fue evacuada en una ambulancia hacia el Hospital Regional de Ica, para ser sometida a una intervención quirúrgica.

La emergencia médica también generó una urgente necesidad de apoyo. Los familiares informaron que se requieren siete unidades de sangre O Rh positivo (O+) para su atención en Ica, por lo que hicieron un llamado a la población de Nasca y a todas las personas que puedan colaborar con la donación de sangre, medicamentos y otros requerimientos que sean solicitados por el personal médico.

La situación resulta aún más difícil para su entorno familiar debido a que Yanina es madre de dos hijos menores de edad. Asimismo, anunciaron la organización de una actividad solidaria denominada “Juntos por Yanina”, que consistirá en una chicharronada pro salud programada para hoy domingo 22 de noviembre, desde las 6:00 de la mañana, en la calle Alfonso Ugarte, a espaldas de Caja Ica, en Nasca. Las personas que deseen colaborar podrán realizar sus pedidos mediante delivery al número 939 879 795.

Los familiares agradecieron a quienes hicieron posible su traslado al Hospital Regional de Ica y señalaron que necesitarán continuar reuniendo recursos económicos para afrontar los gastos de medicamentos, tratamiento y demás necesidades que demande su recuperación.

“Una cadena de oración para mi prima, por favor, se los pido a todos. No sabemos qué es lo que va a pasar después”, expresó una de sus familiares durante el pedido público de solidaridad.

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