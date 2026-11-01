Una balacera registrada alrededor de las 9:15 de la noche del viernes 30 de octubre dejó como saldo un joven fallecido y un menor herido por proyectil de arma de fuego en el distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Ica y Yahuar Huaca, a una cuadra de la Plaza de Armas y cerca del colegio 22411, conocido como La 11, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Muerte violenta

La víctima fue identificada como Johao Sthif Roca Ramírez, de 23 años, quien se encontraba cenando en un pequeño restaurante junto a su esposa y su hijo de apenas tres años. Según la información preliminar, en los exteriores del establecimiento se produjo un enfrentamiento a balazos entre sujetos desconocidos, en medio del cual uno de los proyectiles alcanzó al joven padre de familia, provocándole la muerte.

El hecho también dejó a un menor de edad herido por impacto de proyectil de arma de fuego. La emergencia movilizó a efectivos de la Policía Nacional, quienes llegaron al lugar para atender la situación, verificar lo ocurrido y realizar las primeras diligencias.

De acuerdo con versiones de testigos, los gatilleros habrían escapado a bordo de una motocicleta lineal luego de efectuar los disparos. La Policía dispuso el aislamiento de la escena y activó el plan cerco y búsqueda para intentar ubicar a los presuntos autores del asesinato.

Posteriormente, el cuerpo de Johao Sthif Roca Ramírez fue trasladado a la morgue del sector para los procedimientos correspondientes. Mientras tanto, personal policial y de Criminalística continuó con las diligencias en la zona, donde se habría producido el intercambio de disparos que terminó alcanzando al joven cuando se encontraba dentro del restaurante.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO