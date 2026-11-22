Un incendio registrado en almacenes de ropa y productos inflamables cerca de la Plaza de Acho, en el distrito del Rímac, fue confinado por los bomberos, según informó Canal N.

La emergencia fue reportada la mañana de este domingo, alrededor de las 7:21 a.m., en un inmueble ubicado en el jirón Marañón 590, lo que motivó la movilización de unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP).

Incendio cerca de la Plaza de Acho fue confinado

De acuerdo con Canal N, el incendio fue confinado, lo que significa que se logró limitar su propagación hacia otras áreas, aunque ello no implica necesariamente que las llamas hayan sido extinguidas por completo.

El siniestro afectó almacenes donde se guardaban prendas de vestir y otros productos inflamables. Hasta el momento, no se ha confirmado si hay personas heridas ni se ha precisado la magnitud de los daños materiales.

Las causas que originaron el incendio aún están por determinarse.

#EnVivo Incendio de gran intensidad en el jirón Marañón, frente a la Plaza de Toros de Acho, en el Rímac. Bomberos llevan cerca de una hora combatiendo las llamas, que generan una enorme humareda y un calor intenso. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/efzolQXyEz https://t.co/GGSx7pJYwA — América Noticias (@noticiAmerica) November 22, 2026



