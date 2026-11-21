Los pasajeros que viajen dentro del Perú desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ya pueden identificarse con el Documento Nacional de Identidad Digital (DNI). La medida fue habilitada por Lima Airport Partners (LAP) para los controles de acceso a la zona de embarque de vuelos nacionales, informó el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La entidad destacó que esta implementación representa un avance en la modernización de los servicios aeroportuarios y refleja la confianza en los mecanismos tecnológicos de seguridad y autenticidad que respaldan esta nueva modalidad de identificación.

Lima Airport Partners habilitó esta modalidad de identificación en los controles de acceso a la zona de embarque de vuelos nacionales. (Foto: El Peruano)

De acuerdo con Reniec, más de 68 000 peruanos de distintas regiones del país ya descargaron el DNI digital en sus teléfonos celulares. Este documento tiene el mismo valor legal, eficacia jurídica y fuerza probatoria que el DNI físico, por lo que permite acreditar la identidad de los ciudadanos de manera práctica y segura. Sin embargo, su utilización es voluntaria y constituye una alternativa adicional al documento convencional.

El DNI incorpora estándares internacionales y mecanismos criptográficos para proteger la información personal, garantizar la autenticidad del documento y evitar su manipulación o falsificación. Entre sus medidas de seguridad se encuentran los elementos denominados salts y hashes, que permiten comprobar que los datos no hayan sido modificados. Además, la billetera digital Perú Pass cuenta con acceso mediante PIN o biometría y bloqueo de capturas de pantalla.

Reniec también recordó que el código QR que aparece en el DNI digital no debe compartirse, fotografiarse ni difundirse con terceros, debido a que constituye un elemento técnico de seguridad. Su uso está relacionado con servicios de validación que se implementarán próximamente junto con diversas entidades, como parte de una segunda fase.

Lima Airport Partners habilitó esta modalidad de identificación en los controles de acceso a la zona de embarque de vuelos nacionales. Foto: Andina

La entidad precisó que las instituciones públicas y privadas ya están facultadas para aceptar el DNI digital como mecanismo de identificación de sus usuarios. Para ello, deberán incorporarlo en sus procedimientos de atención y establecer protocolos que permitan verificar su autenticidad, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Asimismo, Reniec convocó a más instituciones a sumarse a esta iniciativa para facilitar que los ciudadanos puedan acreditar su identidad desde sus celulares. Las entidades que necesiten comprobar la autenticidad y validez del documento pueden utilizar el Verificador del DNI disponible en la página web de la institución.

Con esta implementación en el aeropuerto Jorge Chávez, los pasajeros cuentan con una nueva alternativa para identificarse durante el proceso de embarque de vuelos nacionales, sin que ello implique la eliminación o sustitución del DNI físico.