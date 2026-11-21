El pasado viernes 13 de noviembre, a las 12:40 de la tarde, León XIV llegó a una esquina de El Bosque, en el distrito de La Victoria, donde se cruzan las calles 1 de Mayo y José María Arguedas. Lo esperaba la capilla San Óscar A. Romero, un templo pequeño que los vecinos levantaron cuando eran un asentamiento sin servicios.

Lo acompañaban el obispo de Chiclayo, Edinson Farfán Córdova, y el párroco de San José Obrero, José Alonso Serquén Montehermozo. Entre los acompañantes iba también alguien que conocía el barrio: su capellán y secretario personal, Edgard Rimaycuna Inga, que vivió en El Bosque.

BENDECIDOS.

“¡Cuán hermoso es, de verdad! Es una bendición de Dios encontrarme aquí con ustedes”, dijo el pontífice a la comunidad. Agradeció a quienes hicieron realidad el sueño de la nueva capilla y también las oraciones por su salud, pues hacía apenas un mes que lo habían operado. “Yo sé que las oraciones de ustedes y de muchísimas personas más han ayudado a que este servidor se recupere”, añadió.

La historia del lugar empieza en diciembre de 1979, cuando unas 600 familias sin techo ocuparon los terrenos. Tras dos desalojos lograron quedarse y se organizaron como Asociación de Pobladores, según relata Mickey Álvarez Aguirre, dirigente del Frente de Defensa de La Victoria. Su primer presidente, el profesor Ricardo Paredes Ramos, reservó al repartir los lotes una manzana para el Centro Cívico, que dividió en cuatro: posta médica, centro educativo, parroquia y local comunal.

La vida espiritual del barrio la sostuvieron el párroco canadiense Hugo Mac Dougall, de los Misioneros Scarboro, las Hermanas de la Caridad y sacerdotes de la Arquidiócesis de Halifax. Con apoyo de la cooperación canadiense, los vecinos compraron el terreno reservado a la Municipalidad de Reque y levantaron una pequeña capilla de ladrillo, que con el tiempo se deterioró. La comunidad la bautizó con el nombre del arzobispo de San Salvador asesinado por defender a los desposeídos, a quien la Iglesia declaró después beato y santo. Álvarez Aguirre sostiene que no existe otra capilla con ese nombre en el país.

Una placa de mármol, que el papa descubrió con la ayuda de los presentes, recuerda la visita y atribuye la construcción de la capilla a la donación de Joseph y Maureen Topper. Según su texto, el párroco y la feligresía de la comunidad San Óscar Romero tuvieron a su cargo la ejecución de la obra. Lleva la fecha 13.11.26. Álvarez Aguirre añadió que se sumó un segundo piso para la música y la participación de los fieles. Bernardo Torres Mondragón, dirigente comunal del sector, vio una obra que superó lo previsto: “Mira cómo cayó la ayuda (...) lo que se pensaba remodelar, se hizo una capilla nueva”.

“El papa León XIV ya es histórico para esta capilla y La Victoria. Él gestionó los fondos necesarios para reconstruir desde cero la capilla San Óscar Romero”, comentó Álvarez.

Ante la falta de presupuesto, Robert Prevost y el sacerdote Edgard Rimaycuna impulsaron una campaña con fundaciones y benefactores de Estados Unidos para financiar la remodelación de la capilla.

Torres Mondragón colaboró en “muchas cositas así simples, de cuidar, de asear”, y por eso recibió un pase para él y su esposa. “Hemos estado desde las 8:30 en la capilla (...) hemos escuchado la misa muy devotamente”, contó. Desde las primeras filas siguió al papa “cerquita”. Ante el pontífice sintió “una emoción, una alegría enorme”.

El papa saludó afuera, dio un breve saludo dentro, bendijo todo y salió. “Su mensaje fue de amor, paz y tranquilidad, que siempre nos queramos y amemos unos a los otros”, dijo Torres. “Y agradeció a Dios que la capilla se hiciera realidad”, añadió. De una nueva visita duda: “Ya no volverá”. Álvarez Aguirre, que siguió el paso del pontífice desde la calle junto a otros vecinos, habló de un hecho “inédito” e histórico para El Bosque y para La Victoria.