La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recordó que este lunes 23 de noviembre vence el plazo para acceder al descuento del 90% en determinadas multas de tránsito. El beneficio, establecido mediante el Decreto Supremo N.° 017-2026-MTC, permite a los conductores cancelar únicamente el 10% del valor de las sanciones que cumplen con las condiciones del régimen excepcional.

La entidad recomendó a los usuarios revisar sus deudas y realizar el pago antes del vencimiento, debido a que después de esa fecha dejará de aplicarse la reducción. Para facilitar el procedimiento, habilitó Sutran Digital, una plataforma que permite consultar las infracciones pendientes, identificar cuáles califican para el beneficio y conocer el monto actualizado.

LIMA, 02 DE AGOSTO 2021 Personal policial de la Dirección Contra la Corrupción (DIRCOCOR PNP), en coordinación con la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Cañete, detienen a Percy Percy Jorge SÁNCHEZ FERRER DEL VALLE (cabecilla) e inspectores de la SUTRAN, por el caso Mega Operativo “LA BALANZA”. FOTOS: JESUS SAUCEDO

El sistema incluye los expedientes de cobranza coactiva correspondientes a 2026 y las multas ordinarias impuestas entre 2021 y 2026. En cambio, las sanciones registradas antes de ese periodo deben consultarse mediante el servicio “Verifica tu Infracción”.

Para acceder al descuento, los conductores deben ingresar a Sutran Digital, revisar el listado de infracciones asociadas a sus datos y verificar cuáles están comprendidas en el régimen. Luego, deberán comprobar que el monto refleje la reducción del 90%, seleccionar el medio de pago disponible y completar la operación. La entidad recomienda conservar la constancia digital.

Lee aquí: PPK viaja a Estados Unidos tras archivo de su proceso penal

Sutran señaló que el régimen excepcional busca facilitar la regularización de las obligaciones pendientes sin necesidad de acudir a sus oficinas. En ese sentido, indicó que la medida “representa una oportunidad para que los ciudadanos regularicen sus obligaciones pendientes pagando únicamente el 10% del valor de las multas comprendidas en este régimen”.

Finalmente, la institución pidió a los conductores no esperar hasta el último día para realizar las consultas y los pagos. También recordó que cada usuario debe verificar si su sanción cumple con los requisitos para acceder al beneficio antes de efectuar el abono.