El Congreso de la República continuará este lunes 23 de noviembre con sus actividades legislativas y de fiscalización. Según informó la Agencia Andina, tanto la Cámara de Diputados como el Senado tienen programadas sesiones de distintas comisiones para tratar proyectos de ley y asuntos de interés nacional.

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Medio Ambiente iniciará sus actividades a las 9:00 horas con la participación de autoridades locales y representantes de entidades públicas. La sesión abordará la problemática ambiental y sanitaria ocasionada por la descarga y acumulación de aguas residuales en el río Huaura y Caleta de Carquín, en la provincia de Huaura, región Lima.

Foto: Flickr Congreso

A las 11:00 horas, la Comisión de Defensa del Consumidor debatirá y votará un predictamen que propone modificar la Ley de Inocuidad de los Alimentos para fortalecer el control y la vigilancia sanitaria. En paralelo, la Comisión Especial Fenómeno El Niño realizará su segunda sesión no ordinaria.

Por la tarde, a las 14:00 horas, la Comisión de Constitución sustentará una propuesta legislativa que busca incorporar la figura del Oficial de Integridad y Cumplimiento en las organizaciones políticas. Posteriormente, a las 16:00 horas, la Comisión de Inclusión Social recibirá al vicecontralor general de la República, Janes Rodríguez, para informar sobre las acciones de control vinculadas a la atención de personas con discapacidad.

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En el Senado, la jornada comenzará a las 8:30 horas con la novena sesión ordinaria reservada de la Comisión de Inteligencia. Luego, a las 11:00 horas, la Comisión de Asuntos de Salud recibirá al superintendente de la Sunedu, Vicente Espinoza, quien expondrá sobre la situación de la educación superior universitaria y los objetivos de gestión para el periodo 2026-2027.

A las 14:00 horas, la Comisión de Justicia tendrá como invitados a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y al fiscal de la nación, Tomás Gálvez. Durante la sesión se abordará una propuesta legislativa que plantea modificar el Decreto Legislativo sobre Extinción de Dominio, con el propósito de restablecer la autonomía del proceso y fortalecer sus garantías.

Finalmente, a las 15:00 horas, la Comisión de Economía recibirá a representantes vinculados con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El tema central será el diagnóstico del proceso de adhesión del Perú a esta organización, así como la evaluación de sus fortalezas y brechas frente a los estándares de política económica, regulatoria y de gobernanza.