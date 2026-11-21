El Ministerio de Defensa asumirá la construcción de establecimientos penitenciarios en el Perú, luego de que el Ejecutivo le encargara la ejecución de proyectos de infraestructura carcelaria. La medida busca reducir los tiempos de espera, agilizar las inversiones y enfrentar el hacinamiento en los penales, según informó la Agencia Andina.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, calificó la decisión como un hecho histórico y señaló que su sector cuenta con la capacidad operativa para desarrollar obras de gran envergadura. “Asumimos este reto con mucha responsabilidad. Esta decisión no tiene precedentes en el sector ni en el país y demuestra la firme voluntad del Gobierno de combatir la delincuencia y el crimen organizado”, manifestó.

Asimismo, el titular del sector aseguró que las nuevas competencias permitirán ejecutar los proyectos en menos tiempo y con un menor presupuesto. “Los construiremos con mayor rapidez y menor presupuesto. Convertiremos años de espera en meses”, enfatizó.

La disposición asigna al Ministerio de Defensa las competencias para formular y ejecutar inversiones destinadas a la infraestructura penitenciaria a nivel nacional. Con ello, el Gobierno busca cerrar progresivamente la brecha de infraestructura y reducir el hacinamiento en los establecimientos carcelarios.

El dispositivo legal fue publicado el 21 de noviembre en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano y lleva las firmas del primer vicepresidente y encargado del Despacho de la Presidencia de la República, Luis Galarreta; del ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

Instalan retenes militares en penales de Lima y Trujillo

Como parte de las acciones para reforzar la seguridad penitenciaria, el Ministerio de Defensa instaló 2 retenes militares equipados con escáneres en los establecimientos penitenciarios Ancón I, en Lima, y Varones Trujillo, en La Libertad. Estos puntos de control buscan impedir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles.

La intervención se realiza en el marco del Decreto Legislativo N.° 1742, que regula la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en las acciones de seguridad externa de los establecimientos penitenciarios declarados en emergencia.