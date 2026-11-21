El Gobierno aprobó la creación del Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE), una herramienta destinada a fortalecer la lucha contra organizaciones criminales que empleen métodos propios del terrorismo para obtener beneficios económicos o patrimoniales.

La medida fue oficializada a través del Decreto Legislativo N.º 1746, publicado en el diario El Peruano, que modifica la Ley contra el Crimen Organizado.

Según la norma, el registro estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (SEDENA) y contendrá información de carácter secreto sobre las organizaciones inscritas. Estas podrán ser incorporadas al registro por decisiones judiciales relacionadas con el nuevo delito o por una declaratoria del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA).

CRITERIOS PARA LA DECLARATORIA DE ORGANIZACIONES CRIMINALES

El decreto establece criterios para identificar a estas organizaciones, entre ellos contar con una estructura criminal organizada; ejecutar o promover atentados con explosivos o armas de uso civil o de guerra contra personas, viviendas, medios de transporte, servicios públicos e infraestructura esencial o cualquier otra actividad económica; y actuar con el objetivo de obtener ganancias ilícitas.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

Asimismo, se incorpora al Código Penal el delito de organización criminal con prácticas terroristas, sancionado con penas de entre 15 y 35 años de prisión cuando se instrumentalice el temor mediante atentados o actos violentos.

La norma también faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) a disponer el congelamiento inmediato de fondos o activos de las personas naturales o jurídicas incluidas en el RENOCTE. Además, se prevé la emisión de alertas migratorias preventivas para los inscritos en este registro.

De acuerdo a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), la medida busca fortalecer sus herramientas para enfrentar a las organizaciones criminales, afectar sus recursos económicos y recuperar la seguridad y tranquilidad de todos los peruanos.